Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zawiódł w poprzednim sezonie. Tak jak Harry Maguire, który jest mocno krytykowany. W jego obronie stanął Erik ten Hag.

Harry Maguire zebrał mnóstwo krytyki za poprzedni sezon

Anglik zachowa jednak opaskę kapitana

W piłkarze wierzy Erik ten Hag, który oczekuje jednak od niego lepszej gry

Kapitan dostanie drugą szansę

Trzy lata reprezentując Manchester United spędził już Harry Maguire. Anglik rozegrał dla Czerwonych Diabłów 143 mecze (siedem strzelonych goli i pięć zaliczonych asyst), ale trudno przypomnieć sobie dobre spotkania w jego wykonaniu. 29-latek nie gra tak dobrze, jak w swojej reprezentacji. Kibice klubu z Old Trafford oczekiwali, że piłkarz przestanie pełnić funkcję kapitana. Taki scenariusz rozważał Ralf Rangnick, który chciał poddać tę kwestię pod głosowanie w drużynie. Erik ten Hag nie zamierza tak czynić.

– Zawsze postrzegam kapitana jako kwestię, którą dyktuję. Budowanie zespołu jest dla mnie ważnym punktem i zawsze mówię o grupie liderów. Kapitan jest bardzo ważny i jestem z niego zadowolony – powiedział holenderski szkoleniowiec, który obdarzył Anglika zaufaniem. – To może pomóc (dodać mu pewności siebie). Będę go wspierał wszędzie, gdzie będę mógł. W końcu musi to zrobić sam i ma do tego cechy – dodał opiekun Manchesteru United. Nie wątpi on też w jakość piłkarską 29-latka.

– Mamy dobrych środkowych obrońców, a Harry jest jednym z nich. Potrafi grać na lewej i prawej stronie. Myślę, że jest (graczem pierwszego wyboru). Udowodnił to w przeszłości, ale musi to również udowodnić w teraźniejszości i w przyszłości. Zagrał 46 razy dla Anglii. Harry jest naprawdę imponujący i dużo od niego oczekuję – ocenił ten Hag.

