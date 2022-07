Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Erik ten Hag przygotowuje Manchester United do sezonu 2022/2023. Holender ma dużo do zrobienia z zespołem. Przede wszystkim w sferze mentalnej.

Manchester United trenuje przed sezonem 2022/2023

Swoje zasady Czerwonym Diabłom wpaja Erik ten Hag

Holender musiał zacząć od fundamentów

Manchester United na uwierzyć w siebie

W minionym sezonie Manchester United nie miał odpowiedniej jakości, aby walczyć o awans do Ligi Mistrzów. Problemem był też brak pewności siebie. Zespół przegrywał często z niżej notowanymi rywalami. Erik ten Hag uważa, że ma wiele do zrobienia z drużyną w sferze mentalnej.

– Widać, że wpływa to na graczy. Teraz musimy ich pocieszyć i zmotywować. Staramy się przywrócić zaufanie. To jest jeden z ważnych punktów, aby osiągnąć sukces, że masz wiarę w siebie jako jednostka i jako zespół – powiedział Holender, który chce, aby jego zawodnicy prezentowali najlepszą możliwą wersję siebie.

– Chcę wydobyć maksimum z graczy, którzy są teraz tutaj, i myślę, że to należy do Manchesteru, że zawsze szukasz lepszych, dla rywalizacji, ponieważ jest to również narzędzie do podnoszenia jakości – rzekł ten Hag, dla którego duże znaczenie ma dyscyplina.

– Myślę, że jednym z problemów, kiedy chcesz osiągnąć wyniki, jest zespół. To organizacja, współpraca, a także potrzeba dyscypliny. Kiedy wokół nie ma dyscypliny, nie znajdziesz jej również na boisku. W takich sprawach jestem dość surowy. Ale myślę, że to od samych graczy zależy również, aby byli dla siebie surowi, ponieważ jeśli chcą osiągnąć sukces, muszą trzymać się razem. Czasami istnieje potrzeba korekty – wyjaśnił opiekun Manchesteru United.

Czytaj także: Oficjalnie: Eriksen wybrał nowy klub!