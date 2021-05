Telegram z Wysp: “Jeszcze pięć minut”. Ryzykowna gra Lisów

Na jednym z londyńskich bulwarów spotkali się Brendan i Ryan. Po krótkiej rozmowie Ryan postanowił pochwalić się Brendanowi nowym, dziwnym hobby. Brendan był nieco zaskoczony – nie spodziewał się, że ktokolwiek może pójść jego śladem i zacząć interesować się tak niedorzeczną aktywnością. Mimo wszystko w głębi duszy odczuwał radość. Już nie był sam.

Nie spać, zwiedzać, wygrywać

Po zakończeniu 37. kolejki Premier League Brendan Rodgers i Ryan Mason mogą umówić się na lampkę wina w stolicy, powiedzmy w dzielnicy Mayfair. W końcu jest co “świętować” – Leicester wypadło z czołowej czwórki i najprawdopodobniej pożegnało się z marzeniami o Lidze Mistrzów, natomiast Tottenham stracił miejsce premiowane awansem do Ligi Europy i aż do ostatniego gwizdka ostatniej serii gier będzie drżał o utrzymanie 7. lokaty. Spurs zaczęli grać w niebezpieczną grę, którą do perfekcji opanowali piłkarze Lisów. Budzik oznajmiający zbliżający się koniec rozgrywek zaczął dzwonić na przełomie kwietnia i maja. “Jeszcze pięć minut” może okazać się wyjątkowo bolesne w skutkach. Ten, kto zamiast od razu wstać z łózka, postanowi skorzystać z przycisku “drzemka”, może przespać najważniejszy moment sezonu.

🗣"Our story and your story is different."



Leicester boss Brendan Rodgers says whether his side can now get Champions League football and if he will be disappointed in missing out again this season pic.twitter.com/0BD6J7OQfo — Football Daily (@footballdaily) May 18, 2021

Gdy na dwie kolejki przed końcem tracisz miejsce w top four, obiecujesz sobie już nigdy więcej nie dopuścić do powtórki tej niesamowicie rozczarowującej sytuacji. Pierwszy raz, chociaż to wyjątkowo naciągane stwierdzenie, można uznać za wypadek przy pracy, jednak gdy wydarzenia po raz kolejny przybierają niekorzystny obrót, trudno mówić o nieoczekiwanym zrządzeniu losu. Lis, który ponownie wchodzi do kurnika, mimo wcześniejszego, bolesnego spotkania z gospodarzem, nie powinien być zaskoczony. I tym razem śrut z pokaźnej dubeltówki utkwi w okolicach jego ogona. Nie ma co owijać w bawełnę – podopieczni Brendana Rodgersa dostali po dupie od Premier League. Na własne życzenie, więc nie powinniśmy im współczuć.

Stało się! Liverpool pokonuje Burnley aż 3:0 i na kolejkę przed końcem wskakuje na miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów.



The Reds wyprzedzają Leicester za sprawą lepszego bilansu bramkowego o zaledwie 4 gole. Piłkarze z Anfield mają teraz wszystko w swoich rękach! pic.twitter.com/gozlxE6CQj — Angielskie Espresso (@AngEspresso) May 19, 2021

Pyrrusowe zwycięstwo?

Chelsea przegrała bitwę, ale wygrała wojnę. Możemy zastanawiać się, czy trenerzy obu ekip analizowali wszystkie ewentualne scenariusze i rozważali “co by było, gdyby”. Opiekun Leicester spodziewał się meczu o przebiegu zbliżonym do sobotniego starcia. Liczył na zwycięstwo swojej drużyny i wyraźnie się przeliczył. Trudno myśleć o wygranej, gdy obrońcy grają na alibi. Ndidi przy pierwszym trafieniu dla The Blues zapomniał o Rudigerze, a niecałe 20 minut później Fofana przebił wyczyn Nigeryjczyka i w pozornie niegroźnej sytuacji faulował Wernera. Francuz już w pierwszej połowie został wyraźnie ostrzeżony o możliwych negatywnych następstwach braku koncentracji. Wtedy uratowała go wideoweryfikacja. W drugiej odsłonie rywalizacji na Stamford Bridge VAR nie był dla niego już taki łaskawy. Ligową porażkę z Chelsea przy dobrych wiatrach można było wrzucić w koszty. Jednak jeżeli wcześniej remisuje się z Southampton i przegrywa Newcastle, margines błędu jest minimalny. Każde zamknięcie oczu grozi przespaniem najważniejszego momentu sezonu.

4 – Liverpool will end the day in the Premier League top four for the first time since mid-February, at the expense of Leicester, who find themselves outside the UEFA Champions League qualification places for the first time since early December. Mathematics. pic.twitter.com/AUya8oH6Lh — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021

Kapitan tonie wraz z okrętem

Mądry Anglik po szkodzie Szkota? Nie tym razem. Chociaż nauka na błędach przeciwników może być zdecydowanie bardziej przyjemna niż korzystanie z własnych doświadczeń, Ryan Mason postanowił podążyć własną drogą. Maj to dla Tottenhamu dwa zwycięstwa i dwie porażki. Czy przegranych można było uniknąć? Bez wątpienia. Spus mierzyli się z drużynami, które walczyły jedynie o możliwość oprawy bilansu strzeleckiego. Najpierw Hugo Lloris trzykrotnie sięgał do siatki w meczu z Leeds, a jedenaście dni później dwa razy wyciągał piłkę z bramki po uderzeniach piłkarzy Aston Villi. Gdy żegnano Jose Mourinho, wydawało się, że efekt nowej miotły pozwoli londyńczykom zbliżyć się do miejsca premiowanego awansem do Champions League. Miesiąc po rozstaniu z Portugalczykiem Tottenham jest blisko, ale wypadnięcia z górnej siódemki. I pomyśleć, że na początku sezonu zastanawialiśmy się, czy ekipa z północnej części stolicy ma szansę na triumf w Premier League…

The race for the Europa League spots is TIGHT 🥵⁣

⁣

6️⃣ Tottenham 37-59⁣

7️⃣ West Ham 36-59⁣

8️⃣ Everton 37-59⁣

9️⃣ Arsenal 37-58⁣

🔟 Leeds 37-56 pic.twitter.com/qcvR6fdrh2 — 433 (@433) May 19, 2021

Wydarzenie kolejki: zwycięstwo Brighton nad Manchesterem City

Niektóre drużyny hasło “bij mistrza” wcieliły jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu Premier League. Dwie kolejki temu Manchester City musiał uznać wyższość Chelsea, natomiast w tej serii gier zaliczył nieudaną wycieczkę na The Amex. Miłe złego początki – trudno o lepsze określenie wydarzeń w południowej Anglii. Już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Ilkay Gundogan i wielu kibiców Brighton zapewne spodziewało się pogromu swoich ulubieńców. Osiem minut później Joao Cancelo postanowił nieco utrudnić zadanie swoim kolegom i przedwcześnie zakończył rywalizację, oglądając czerwoną kartkę. Mimo liczebnej przewagi gospodarze tuż po rozpoczęciu drugiej połowy stracili kolejną bramkę i nic nie zapowiadało, że zdołają odwrócić losy rywalizacji.

Nadzieję na korzystny wynik szybko przywrócił Leandro Trossard – po strzale Belga na boisku istnieli już tylko podopieczni Grahama Pottera. Mewy w końcu wygrały ze swoim koszmarem, znanym pod nazwą expected goals i zdobyły więcej bramek, niż wynikałoby to z jakości wykreowanych sytuacji. Trzy trafienia przy współczynniku xG wynoszącym 1.23 w rywalizacji z The Citizens – na The Amex byliśmy świadkami nocy cudów.

Bohater nieoczywisty: Joe Willock

Southampton, Tottenham, West Ham, Liverpool, Leicester, Manchester City, Sheffield United – zestaw drużyn, w meczach z którymi Joe Willock trafiał do siatki, jest co najmniej imponujący. Warto zwrócić uwagę na jeden, dosyć istotny szczegół – sześć z siedmiu goli, jakie w tym sezonie strzelił 21-latek, padło w sześciu ostatnich spotkaniach, w których pojawiał się na boisku. Ofensywnie usposobiony pomocnik Newcastle tym samym został najmłodszym piłkarzem w historii Premier League, który zdobywał bramki w sześciu kolejnych meczach ligowych. Joe Willock podczas wypożyczenia na St. James’ Park bez wątpienia is on fire – czy jego fenomenalna dyspozycja przełoży się na regularne występy w koszulce Arsenalu?

21y 272d – Joe Willock has now scored in six consecutive Premier League appearances, becoming the youngest player in the competition's history to do so at the age of 21 years and 272 days. Unleashed. pic.twitter.com/eNKxu6UbvV — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021

Rozczarowanie kolejki: defensywa Manchesteru United

No Harry, no party. Bez swojego kapitana Czerwone Diabły mają ogromny problem z właściwym ustawieniem szyków defensywnych. Absencja Harry’ego Maguire’a okazała się zdecydowanie bardziej opłakana w skutkach, niż przewidywano. Kibice Manchesteru United po ostatnim gwizdku rywalizacji z Fulham raczej nie należeli do najbardziej szczęśliwych fanów na świecie. Co jeżeli 28-latka zabraknie w pojedynku z Villarealem? Victor Lindelof i Axel Tuanzebe/Eric Bailly kontra Gerard Moreno to starcie, którego wynik nietrudno przewidzieć. Nawet jeżeli potyczka z The Cottagers w ostatecznym rozrachunku nie decydowała o niczym, Solskjaer nie ma żadnych powodów do optymizmu. Defensywa United bez Harry’ego Maguire’a po prostu nie istnieje. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby zamiast spadkowicza na Old Trafford zameldowały się choćby Mewy z Brighton.