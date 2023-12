West Ham sprawił niespodziankę i pokonał Arsenal na The Emirates. Młoty mierzyły się z ogromnym naporem przeciwników, ale zachowały czyste konto i wygrały 2:0 w pojedynku 19. serii zmagań Premier League.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: David Moyes

Derby Londynu w 19. kolejce Premier League zakończyły się po myśli West Hamu

Młoty wygrały 2:0 z Arsenalem i awansowały na 6. miejsce w tabeli, wyprzedzając Manchester United

Po meczu David Moyes podsumował swoją przygodę za sterami WHU

Premier League. Moyes: zakończyliśmy rok w wielkim stylu

West Ham zamknął rok w Premier League triumfem w derbowym spotkaniu z Arsenalu – Młoty pokonały Kanonierów 2:0. Po ostatnim gwizdku David Moyes, szkoleniowiec WHU, miał prawo być zadowolony z postawy swojej drużyny:

– Co z 2023 rokiem dla nas jako klubu? Był fantastyczny. I na szczęście zakończyliśmy go dzisiaj w wielkim stylu. W ostatnich tygodniach przegraliśmy kilka meczów, tracąc pięć bramek, ale dziś broniliśmy naprawdę dobrze. Mieliśmy dziś dwóch różnych środkowych obrońców, straciliśmy Lucasa Paquetę. Było więc wiele rzeczy, które działały przeciwko nam, ale muszę powiedzieć, że był to genialny występ mojej drużyny. Wszystko robili razem, ciężko razem pracowali i mogliśmy nawet zdobyć kolejną bramkę w samej końcówce z rzutu karnego.

Szkoleniowiec WHU podsumował swoją przygodę w Londynie:

– Kiedy przyszedłem cztery lata temu, moim zadaniem było utrzymanie w Premier League. Nadal jestem podekscytowany, że nie doprowadziłem tego zespołu do spadku. Teraz zastanawiam się: co zrobiliśmy w ciągu ostatnich trzech lat? Myślę, że poczyniliśmy duże postępy. Prawdopodobnie nie mamy takich finansów, jakie ma wiele innych klubów. Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę. Przyszli nowi zawodnicy, musieliśmy sprzedać Declana i wciąż się rozwijamy. Mamy dwóch lub trzech oszałamiająco dobrych graczy, którzy robią różnicę w wielu meczach.