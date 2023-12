Imago / Joel Marklund Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak znajduje się na celowniku najlepszych lig w Europie

Polski arbiter ma za sobą mecze finałowe najważniejszych rozgrywek na świecie jak Liga Mistrzów czy Mistrzostwa Świata

Według Rafała Rostkowskiego zainteresowana Polakiem jest liga Premier League

Szymon Marciniak może sędziować mecze w Premier League

Szymon Marciniak jest nie tylko najlepszym sędzia w Polsce, ale również należy do wąskiego grona najlepszych arbitrów na świecie. Za Polakiem wspaniałe 12 miesięcy, podczas których był wyznaczony do sędziowania finałów w Mistrzostwach Świata, Lidze Mistrzów czy Klubowych Mistrzostwach Świata. Według Rafała Rostkowskiego 42-letni sędzia znajduje się na celowniku najlepszych lig świata, włącznie z Premier League, która uchodzi za najlepszą ligę piłkarską na świecie.

– Arabia Saudyjska jest dosyć oczywistym kierunkiem. Wcześniej mówiło się o Chinach, o amerykańskiej lidze MLS. Mam sygnały z Anglii, że myślano, żeby go tam sprowadzić, Czy do tego dojdzie? Trudno powiedzieć, zobaczymy – powiedział.

– Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi szczyt w jego karierze. Czy Szymon Marciniak utrzyma ten poziom sędziowania? On ma świadomość, że FIFA czy UEFA muszą dawać szansę innym sędziom. Staje teraz przed trudnym zadaniem. To jest kwestia psychologiczna. On motywację ma – podkreślił Rostkowski.