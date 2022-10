fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal przygotowuje się do niedzielnej potyczki z Liverpoolem. Na przedmeczowej konferencji trener lidera Premier League Mikel Arteta przyznał, że jego zespół chce udowodnić mistrzowskie aspiracje.

Arsenal w niedzielę podejmie u siebie Liverpool

Kanonierzy w dalszym ciągu zajmują fotel lidera Premier League

Mikel Arteta chce udowodnić, że Arsene Wenger miał rację, mówiąc o szansach londyńczyków ma mistrzowski tytuł

Arteta otwarcie mówi o celach na sezon

Mijają kolejne tygodnie, a Arsenal w dalszym ciągu pozostaje na czele tabeli Premier League. Tuż za jego plecami znajduję się broniący tytułu Manchester City, który może liczyć na pomoc fenomenalnego Erlinga Haalanda. Kanonierzy sprawiają jednak wrażenie ułożonej ekipy, którą stać w tym sezonie na walkę o najwyższe cele.

W niedzielę londyńczycy podejmą na własnym terenie Liverpool. To dla nich kolejny poważny sprawdzian, który pokaże, gdzie obecnie znajdują się podopieczni Mikela Artety. W ubiegły weekend udało im się pokonać 3-1 Tottenham w derbach Londynu.

Hiszpański menedżer wziął udział w konferencji prasowej przed potyczką z “The Reds”. Odniósł się na niej do słów legendarnego Arsene’a Wengera, który przyznał, że Kanonierów stać na walkę o mistrzostwo Anglii.

– Cieszą mnie słowa Arsene’a Wengera, który mówił, że możemy wygrać ligę. To dla nas ogromny komplement. Nie możemy jednak za bardzo się skupiać na takich opiniach. Nie prowadzi to do niczego dobrego. Chcemy tylko postarać się udowodnić, że mógł mieć rację!

– Na pewno będziemy musieli pokazać się z najlepszej strony, chcąc pokonać Liverpool. W Premier League nigdy nie ma łatwych meczów, szczególnie gdy przyjdzie ci rywalizować z takim przeciwnikiem. Pracujemy nad regularnością. Musimy przyzwyczaić się do gry na najwyższym poziomie co 3 dni. To wymaga ciężkiej pracy i zaangażowania nas wszystkich – tłumaczy Arteta.

Początek meczu Arsenalu z Liverpoolem o godzinie 17:30.

Zobacz również: Scholes krytycznie o nowym nabytku Man Utd. “Jednowymiarowy kucyk”