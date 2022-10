Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City wygrał 6:3 z Manchesterem United. Mimo efektownego triumfu, Pep Guardiola wciąż widzi elementy do poprawy w swoim zespole.

Manchester City strzelił Manchesterowi United sześć goli

W pełni zadowolony ze swojego zespołu nie jest Pep Guardiola

Trener mistrza Anglii docenił jednak hat-trick Erlinga Haalanda

Guardiola z ambicją doskonałości

Po dziewięciu kolejkach w Premier League, jedynym niepokonanym zespołem jest Manchester City. Mistrz Anglii zachował to miano po derbach Manchesteru, które wygrał 6:3. Obywatele zmiażdżyli rywala, ale Pep Guardiola nie był w pełni zadowolony z postawy swojego zespołu.

– Możemy wygrywać lub przegrywać, ale wiele rzeczy można poprawić. Niektórzy piłkarze nie zagrali dziś dobrze, więc muszą się poprawić. Perfekcja nie istnieje, to niemożliwe. Trzeba natomiast w nią mierzyć – przyznał szkoleniowiec Manchesteru City.

Dla mistrza Anglii trzy gole strzelił Erling Haaland. Norweg ma na swoim koncie już 14 trafień w Premier League oraz tylko osiem rozegranych spotkań. Wyczyn napastnika skomentował jego trener. – Statystyki mówią same za siebie. Erling już to robił wcześniej, to nie jest kwestia naszego stylu. Zawsze staramy się mu pomagać. Ciągle wygląda na głodnego gry i rywalizacji. Jego liczby są przerażające! – rzekł Pep Guardiola.

Czytaj także: Ten Hag wyjawił przyczynę upokorzenia w derbach