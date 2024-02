Świetne wieści dla Chelsea. Powrót kluczowego piłkarza

Chelsea otrzymała bardzo dobre informacje przed zbliżającym się finałem Pucharu Ligi z Liverpoolem. Do zdrowia wraca w końcu defensor Reece James, który pojawił się w na ostatnim treningu The Blues.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Reece James

Reece James pauzował z powodu urazu pachwiny

Zawodnik nie grał od grudnia

Są spore szanse, że niebawem wróci do składu

Chelsea wzmocniona powracającym Jamesem

Defensor reprezentacji Anglii nie mógł grać od grudnia, gdy doznał urazu pachwiny. Łącznie z powodu serii kontuzji wystąpił w tym sezonie w zaledwie 9 meczach.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Reece James będzie do dyspozycji menedżera na mecz finału Pucharu Ligi z Liverpoolem. Defensor wrócił właśnie do zajęć treningowych, a kluczowe starcie z The Reds zaplanowano na 25 lutego. James ma więc 10 dni, by wrócić do pełni sprawności.

Zawodnik zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie piłkarskich butów, czym wywołał zachwyt wśród kibiców The Blues. Jego powrót do gry jest bardzo wyczekiwany.

Nie ma jednak raczej większych szans na to, by James wystąpił już w tę sobotę, 17 lutego, w meczu ligowym przeciwko Manchesterowi City.

Czytaj także: Allegri marzy napastniku Chelsea? Zdradził o tym jego przyjaciel