Raheem Sterling wydaje się coraz bardziej przekonany do rozstania z Man City. Angielski piłkarz niewykluczone, że zmieni barwy klubowe już w trakcie najbliższego okienka transferowego, co sugerują media.

Raheem Sterling powiedział wprost w jednym z wywiadów, że chce zmienić barwy klubowe

Reprezentant Anglii znajduje się na celowniku FC Barcelony

26-latek może zmienić pracodawcę już zimą

Sterling opowiedział o marzeniach gry za granicą

Raheem Sterling ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2023 roku. W związku z tytm, że zawodnik w trakcie trwającej kampanii nie należy do pierwszoplanowych postaci w szeregach mistrzów Premier League, to w jego głowie kiełkują myśli o zmianie klubu. W grę może wchodzić przeprowadzka do Hiszpanii.

Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona chce pozyskać piłkarza. Gdyby taka transakcja miała dojść do skutku, to jej przeciwnikiem na pewno nie byłby Josep Guardiola, dla którego klub z Camp Nou wciąż jest bliski.

Sterling był kluczową postacią reprezentacji Anglii w trakcie Euro 2020. Między innymi dzięki postawie piłkarza Synowie Albionu zostali wicemistrzami Europy. 26-latek w rozmowie z The Guardian dał natomiast do zrozumienia, że byłby gotowy nie tylko do zmiany klubu, ale nawet ligi.

– Gdyby istniała możliwość zmiany klubu, gdzie mógłbym grać więcej, byłbym na to otwarty. Jako angielski piłkarz znam tylko Premier League. Myślałem jednak niejednokrotnie o tym, aby spróbować swoich sił za granicą – mówił Sterling.

Były piłkarz Liverpoolu może zasilić szeregi Barcy. Niemniej taki ruch może być uzależniony od tego, jaka zostanie podjęta decyzja dotycząca Ousmane Dembele. Francuz ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2022 roku.

