Cristiano Ronaldo ostatnio wrócił do gry w Man Utd. Mimo wszystko nie milkną spekulacje na temat zmiany klubu z udziałem Portugalczyka. Nowe wieści przekazał The Mirror.

Cristiano Ronaldo możliwe, że już w styczniu zmieni barwy klubowe

W kontekście przyszłości zawodnika możliwy jest powrót do Portugalii

Rynkowa wartość 37-latka wynosi 20 milionów euro

Sporting rozważa pozyskanie Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem minionego roku. W pierwszym sezonie po powrocie do ekipy z Old Trafford został najlepszym strzelcem drużyny. Nie pomógł jednak angielskiej ekipie w wywalczeniu miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

The Mirror twierdzi natomiast, że już zima 37-latek może zmienić klubu. Sporting Lizbona rozważa podobno transfer z udziałem zawodnika. W grę może wchodzić wypożyczenie piłkarza. Portugalski klub miałby zaoferować klubowi z Premier League podział pensji Ronaldo, gdzie to Sporting miałby mieć na swoich barkach większą część wynagrodzenia zawodnika.

Wcześniej światło dzienne ujrzały wieści, że reprezentant Portugalii kupił willę w Portugalii, wydając na nią 18 milionów euro. Ronaldo w przeszłości grał już w ekipie z Lizbony. W koszulce Sportingu rozegrał 31 spotkań, strzelając w nich pięć goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się sześć asyst.

Aktualny kontrakt portugalskiego piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. W umowie zawodnika zapisana jest klauzula, umożliwiająca przedłużenie o kolejne 12 miesięcy.

