fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Man Utd wygrał z West Ham United (1:0) w spotkaniu 14. kolejki Premier League. Gola na wagę wygranej Czerwonych Diabłów strzelił Marcus Rashford.

Man Utd wygrał siódmy mecz w tym sezonie ligi angielskiej

Podopieczni Erika ten Haga pokonali na swoim stadionie West Ham United

Z powodu kontuzji na drugą połowę nie wyszedł Łukasz Fabiański

Man Utd z pełną pulę

Man Utd z Cristiano Ronaldo w wyjściowym składzie miał zamiar wrócić na zwycięski szlak w Premier Leaague po remisie z Chelsea (1:1). Na drodze Czerwonych Diabłów stanął w niedzielę West Ham United, mogący pochwalić się dwoma wygranymi starciami z rzędu.

W pierwszej połowie więcej z gry mieli gospodarze. Długo jednak Man Utd nie potrafił wstrzelić się w bramkę rywali. Gdy już jednak miały miejsce celne strzały, to Łukasz Fabiański stawał na wysokości zadania.

Wynik rywalizacji został otwarty w 38. minucie. Bramkę zdobył Marcus Rashford, który wykorzystał podanie Christiana Eriksena. Reprezentant Anglii pokonał polskiego bramkarza Młotów uderzeniem głową. Było to jego setne trafienie dla ekipy z Old Trafford. Do przerwy Man Utd prowadził jednym golem.

Na drugą połowę Fabiański już nie wyszedł, bo doznał kontuzji. Jego miejsce zajął Alphonso Areola. Francuz w drugiej częsci meczu nie dał się pokonać.

Łukasz Fabiański musiał zejść z boiska po 45 minutach meczu z Manchesterem United.



👉 Były reprezentant Polski w 34. minucie wybijał piłkę głową za polem karnym. Po interwencji sprawiał wrażenie zamroczonego. #domPremierLeague pic.twitter.com/vuhrL4Ih1n — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 30, 2022

Tymczasem w samej końcówce spotkania David De Gea miał okazję, aby się wykazać. Reprezentant Hiszpanii w świetnym stylu zapobiegł utracie gola po próbie Kurta Zoumy.

Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i trzy punkty zainkasowali podopieczni Erika ten Haga. Man Utd w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Aston Villa. Tymczasem londyńczycy u siebie zagrają w derbach Crystal Palace.