Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez angielskich dziennikarzy, Southampton zimą poszuka na rynku nowego stopera albo skróci wypożyczenie Jana Bednarka, który obecnie przebywa na czasowej transakcji w Aston Villi.

Southampton przeczesuje rynek w celu znalezienia nowego środkowego obrońcy

“Święci” oceniają dostępne opcje i nie wykluczają skrócenia wypożyczenia Jana Bednarka

Reprezentant Polski w tym sezonie przywdziewa koszulkę Aston Villi, gdzie gra bardzo mało

Szybszy powrót Jana Bednarka na St Mary’s Stadium?

Według “The Telegraph”, Southampton nie wyklucza skrócenia wypożyczenia Jana Bednarka, który aktualnie jest na czasowym pobycie w Aston Villi. Władze “Świętych” podczas styczniowego okienka transferowego chcą pozyskać nowego środkowego obrońcę lub ponownie postawić na 26-letniego Polaka, co byłoby tańszym rozwiązaniem.

Były defensor Lecha Poznań nie łapie się do składu Aston Villi, dla której rozegrał tylko dwa mecze. Formalnie kontrakt mierzącego 189 centymetrów wzrostu stopera z “The Villans” obowiązuje do 31 maja 2023 roku, ale obie strony mogą dogadać się w sprawie skrócenia wypożyczenia, co mogłoby wyjść na dobre każdemu z zainteresowanych.

Co prawda, Aston Villa posiada opcję wykupu karty zawodniczej Jana Bednarka, lecz póki co na taki scenariusz się nie zanosi. Wydaje się, że 46-krotny reprezentant “Biało-Czerwonych” miałby większe szanse na występy w drużynie Southampton, gdzie przez kilka kampanii był podstawowym piłkarzem.

Co ciekawe, nowy trener klubu z Birmingham Unai Emery także myśli o sprowadzeniu nowego obrońcy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Jana Bednarka na Villa Park.

26-letni Polak jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 18 milionów euro.