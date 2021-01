Ole Gunnar Solskjaer jest zaskoczony decyzją Chelsea o zwolnieniu Franka Lamparda. Menedżer Manchesteru United wyraził również przekonanie, że byłego reprezentanta Anglii czeka udana trenerska kariera.

Chelsea o rozstaniu z Lampardem poinformowała w poniedziałek, a powodem takiej decyzji były rozczarowujące wyniki zespołu. The Blues zajmują obecnie dopiero dziewiąte miejsce w tabeli Premier League. Do miejsc premiowanych występami w Lidze Mistrzów tracą aktualnie pięć punktów. Oczekiwania wobec Chelsea, szczególnie po wydaniu latem ponad 200 milionów funtów na transfery, były znacznie większe.

– Jedyną rzeczą, którą wiem na pewno jest to, że Frank nie chce, aby ktokolwiek z nas go żałował. Znam jego charakter, mentalność i jestem pewien, że odbije się od dna. Będzie miał bardzo dobrą trenerską karierę. Po prostu meli trudniejszy moment przez krótki okres, ale nie tak dawno temu byli na szczycie ligi – powiedział Solskjaer.

– To pierwszy spadek formy, jaki naprawdę zanotowali pod wodzą Franka. Jestem więc trochę zaskoczony, ale nie moim zadaniem jest komentować to, co się stało w Chelsea – dodał menedżer Manchesteru United.

Solskjaer podczas swojego dotychczasowego pobytu na Old Trafford również zmagał się z podobnymi problemami, ale udało mu się zachować stanowisko. – Wiedzieliśmy, że będziemy mieli kilka trudnych i nierównych okresów, ale zawsze miałem dobre wsparcie ze strony klubu – powiedział Solskjaer. – Władze były w tej kwestii bardzo stabilne, za co czuję się bardzo wdzięczny. Przeszliśmy w tym czasie przez dwa lub trzy okresy słabszej formy – dodał.

Według medialnych doniesień następcą Franka Lamparda na Stamford Bridge zostanie Thomas Tuchel. Najbliższe spotkanie londyński zespół czeka już w środę. Na własnym stadionie zmierzy się o godzinie 19:00 z Wolverhamptonem Wanderers.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin