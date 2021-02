Edinson Cavani zaczął rozmowy z Manchesterem United w sprawie nowego kontraktu, czytamy na łamach Sky Sports. Informacje w tej sprawie potwierdził menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer. Aktualna umowa Urugwajczyka obowiązuje do końca sezonu.

Edins Cavani trafił do ekipy z Old Trafford w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej. Doświadczony napastnik związał się z angielskim klubem kontraktem na jeden sezon, ale została w nim umieszczona opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.

W trakcie trwającej kampanii 34-latek zdobył siedem bramek w 24 występach. Ponadto na koncie reprezentanta Urugwaju są także dwie asysty. Ostatnio opiekun Man Utd dał do zrozumienia, że chce zatrzymać Cavaniego w klubie na dłużej.

– Mogę tylko powiedzieć, że Edinson spełnia nasze oczekiwania. Jestem pod wrażeniem tego, jak zaaklimatyzował się z zespołem – mówił Solskjaer cytowany przez Sky Sports.

– Usiądziemy wkrótce razem przy stole i porozmawiamy z nim wkrótce o przyszłości. Chcemy poznać jego plany, a także przedstawimy zawodnikowi naszą wizję. Jestem w każdym razie bardzo zadowoleni z tego, co jak na razie zrobił dla drużyny – uzupełnł Norweg.

W niedzielny wieczór Czerwone Diabły rozegrają swoje spotkanie w ramach 25. kolejki Premier League. Man Utd zmierzy się na swoim stadionie z Newcastle United. Spotkanie zacznie się o 20:00.

Ekipa z Old Tafford plasuje się aktualnie na drugiej pozycji w tabeli ligi angielskiej, legitymując się dorobkiem 46 punktów. Do pierwszego Manchesteru City podopieczni Ole Gunnara Solskjaera tracą 10 oczek.



