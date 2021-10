Źródło: The Telegraph

Ole Gunnar Solskjaer i jego przyszłość w Man Utd, to wciąż temat do spekulacji w angielskich mediach. Najnowsze doniesienia The Telegraph w sprawie przyszłości Norwega wskazują, że władze klubu z Old Trafford dały mu trzy mecze na poprawienie sytuacji drużyny.

Manchester United w ostatnim czasie nie zachwyca

W związku ze słabymi wynikami osiąganymi przez zespół niepewna stała się przyszłość Ole Gunnara Solskjaera

The Telegraph podał, że Norweg ma otrzymac jednak czas na poprawienie sytuacji

Władze Man Utd nie chcą wykonywać nerwowych ruchów

Ole Gunnar Solskjaer otrzymał latem to, o co prosił. Jego zespół został wzmocniony solidnymi piłkarzami. Szeregi Czerwonych Diabłów wzmocnili: Jadon Sancho, Raphael Varane oraz Cristiano Ronaldo. Mimo wszystko postawa Man Utd pozostawia wiele do życzenia.

W trakcie minionego weekendu drużyna Norwega poniosła kolejną porażkę w Premier League, ulegając aż 0:5 Liverpoolowi. Była to jednocześnie druga z rzędu porażka Czerwonych Diabłów. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach ligowych team z Old Trafford zanotował trzy porażki i remis.

Ole Gunnar Solsjaer musiał się zatem pogodzić z tym, że nad jego głową zebrały się czarne chmury. W gronie kandydatów do zastąpienia Norwega wymieniano Zinedine’a Zidane’a i Antonio Conte. Wygląda jednak na to, że Solskjaer otrzyma jeszcze szansę na poprawienie sytuacji.

The Telegraph podaje, że we wtorek w centrum treningowym Manchesteru United panowała dziwna atmosfera. Piłkarze wrócili do zajęć po wolnym dniu. Solskjaer nie wybiegł z zawodnikami od razu na boisku, ale najpierw skupił się na analizie ostatnich niepowodzeń drużyny, chcąc jednocześnie podbudować zespół mentalnie.

W bazie Czerwonych Diabłów byli obecni również sir Alex Ferguson oraz dyrektor generalny Martin Edwrards. Niemniej była to wizyta już wcześniej zaplanowana, niezwiązana z ewentualnymi rozmowami z menedżerem drużyny.

W kontekście Solskjaera angielscy dziennikarze podają, że do ostatniej niedzieli władze klubu były w 100 procentach za tym, aby Norweg kontynuował swoją pracę. Aktualnie sytuacja wygląda już nieco inaczej. W spotkaniu 10. kolejki Premier League ekipa z Old Trafford zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. To może być jedna z ostatnich szans na odbudowanie zaufania u sterników klubu przez Solskjaera.

48-latek prowadził Man Utd jak dotąd w 145 meczach, notując w nich 77 zwycięstw, 36 porażek i 32 remisy.

Czytaj więcej: Manchester United zmieni trenera? Dwóch potencjalnych następców Solskjaera

Tottenham Manchester United 2.90 3.60 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27. października 2021 08:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin