Manchester United w sobotnie popołudnie zmierzy się z Newcastle United w spotkaniu czwartej kolejki Premier League. Ole Gunnar Solskjaer potwierdził, że Cristiano Ronaldo ponownie zadebiutuje w szeregach Czerwonych Diabłów w boju z ekipą ze St. James Park.

Manchester United na Old Trafford zmierzy się z Newcastle United, chcąc wygrać trzecie spotkanie w sezonie. Mecz upłynie pod znakiem ponownego debiutu CR7 w szeregach Czerwonych Diabłów, który tego lata wrócił do tej ekipy. Menedżer wicemistrzów ligi angielskiej zapowiedział już, że Ronaldo będzie miał kluczową rolę do odegrania w starciu przeciwko drużynie Steve’a Bruce’a.

– Cristiano ma za sobą okres przygotowawczy w Juve, ostatnio występował w reprezentacji Portugalii, a ponadto pracował z nami w tym tygodniu. Na pewno jest gotowy do tego, aby móc zagrać – rzekł Ole Gunnar Solskjaer w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Goal.com.

– Ronaldo wie, że muszę podejmować decyzję, kiedy korzystać z jego usług, a kiedy nie. Zdaje sobie też sprawę z tego, że każdy zawodnik chce grać jak najwięcej – kontynuował Norweg.

– Moim zadaniem jest zarządzać możliwościami Ronaldo i wydobyć z niego to, co najlepsze. Chcę widzieć w nim wszystko, co ma najlepsze do zaoferowania. Cristiano nie potrzebuje, abym mu mówić, co ma robić. Zawsze był zdeterminowany, aby być najlepszym – zaznaczył opiekun Czerwonych Diabłów.

Solskjaer nie tylko potwierdził, że Ronaldo zagra w sobotnim starciu. Ponadto wypowiedział się na temat sytuacji innych piłkarzy. – Wszyscy trenują. Dean Henderson nie odczuwa już zmęczenia po zakażeniu koronawirusem, co jest bardzo pozytywne. Telles nie jest jeszcze w 100 procentach gotowy do gry, potrzebując jeszcze kilku tygodni. Tymczasem Scott McTominay szybko dochodzi siebie po operacji – mówił opiekun Man Utd.

– Jadon Sancho ostatnio miał lekki ból, ale trenował w ostatnich dniach. Pracuje ciężko, chcąc pomóc drużynie i jest do mojej dyspozycji, to odbieram jako plus. Ponadto są już z nami Luke Shaw, Harry Maguire i Victor Lindelof, którzy grali w środę wieczorem. Nie mieli dużo czasu na odpoczynek, ale myślę, że też będą gotowi do gry – zakończył Solskjaer.

