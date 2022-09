fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Cristiano Ronaldo według informacji Sky Sports może być jednym z powodów zwolnienia Thomasa Tuchela z Chelsea. Nowy właściciel The Blues był zwolennikiem pozyskania Portugalczyka, ale niemiecki trener stanowczo przekonywał, że taki ruch nie ma sensu.

Chelsea zaskoczyła w środę, decydując się na zwolnienie Thomasa Tuchela

Sky Sports przekonuje, ze jednym z powodów takiej decyzji może być Cristiano Ronaldo

Nowy właściciel The Blues chciał transferu z udziałem Portugalczyka, ale niemiecki trener był przeciwnikiem tego

Tuchel stracił pracę przez Ronaldo?

Cristiano Ronaldo trafił do Man Utd latem minionego roku. Portugalczyk zdecydował się zatem na powrót do teamu z Old Trafford, podpisując z angielską ekipą kontrakt do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Tymczasem tego lata nie brakowało spekulacji sugerujących, że Portugalczyk zmieni klub. Wpływa taki obrót wydarzeń, miała chęć gry zawodnika Lidze Mistrzów.

Chelsea według różnych źródeł była poważnie zainteresowana transferem Ronaldo. Nowy właściciel klubu z Londynu liczył, że Portugalczyk będzie wartością dodaną ofensywy The Blues. Przeciwnikiem tego był jednak trener Thomas Tuchel. Sprzeciw Niemca był jednym z powodów tarcia z nowymi sternikami londyńskiej ekipy, co ostatecznie doprowadziło do zwolnienia Tuchela.

Niemiecki trener trafił do Chelsea w styczniu 2021 roku. Wcześniej prowadził PSG. W londyńskim klubie zastąpił natomiast Franka Lamparda. Według najnowszych medialnych informacji owym menedżerem Chelsea ma zostać Graham Potter.

