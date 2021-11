fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Chelsea FC w hicie 13. kolejki Premier League zmierzy się na Stamford Bridge z Man Utd. Podopieczni Thomasa Tuchela mają zamiar umocnić się na pozycji lidera. Tymczasem zawodnicy Czerwonych Diabłów liczą na kolejne zwycięstwo pod wodza Michaela Carricka. Opiekunowie obu ekip ujawnili składy na hitowo zapowiadające się spotkanie.

Chelsea na Stamford Bridge zmierzy się z Man Utd

Thomas Tuchel i Michael Carrick ujawnili składy swoich zespołów na spotkanie

Hit Premier League zacznie się o 17:30

Szlagier Premier League

Chelsea FC i Man Utd podejdą do potyczki osłabione. W szeregach The Blues nie będą mogli wystąpić: Ben Chilwell, N’Golo Kante i Matto Kovacić. Tymczasem w ekipie z Old Trafford zabraknie takich zawodników jak Harry Maguire, Paul Pogba i Raphael Varane. Wyłączeni z gry są również Luke Shaw i Edinson Cavani.

Ciekawostką jest, że w ekipie z Old Trafford zawody na ławce rezerwowych zacznie Cristiano Ronaldo. Duet napastników Man utd stworzą jednocześnie Marcus Rashford oraz Jadon Sancho. W szeregach londyńskiej ekipy za gole ma być natomiast odpowiedzialny Timo Werner.

W każdym z dwóch ostatnich bojów między obiema ekipami miał miejsce bezbramkowy remis. Po raz ostatni Chelsea grała 28 lutego tego roku z Man Utd.

Premier League: Chelsea – Man Utd: składy na mecz

Chelsea: Mendy – Rudiger, Silva, Chalobah, Alonso, Jorginho, Loftus-Cheek, James, Hudson-Odoi, Ziyech, Werner

Man Utd: De Gea – Telles, Bailly, Lindelof, Wan-Bissaka, McTominay, Matic, Fred, Fernandes, Sancho, Rashford.

Czytaj więcej: Chelsea – Man Utd: gdzie oglądać? Transmisja w TV oraz stream (28.11.2021)

Chelsea Manchester United 1.58 4.40 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. listopada 2021 16:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin