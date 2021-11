PressFocus Na zdjęciu: Callum Hudson-Odoi

Chelsea – Manchester United: transmisja w telewizji oraz stream online. Niedzielny mecz na Stamford Bridge to zdecydowanie największy hit 13. kolejki Premier League. W roli faworyta przystąpią do niego gospodarze. Spotkanie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Teraz można uzyskać za darmo 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Chelsea – Manchester United, gdzie oglądać

Chelsea zajmuje obecnie fotel lidera Premier League i w niedzielnym meczu z Czerwonymi Diabłami będzie chciała potwierdzić, że w pełni na niego zasługuje. Ostatni tydzień był bardzo udany dla drużyny Thomasa Tuchela, która najpierw w lidze pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Leicester City, a następnie rozgromiła 4:0 przed własną publicznością Juventus w Lidze Mistrzów.

Problemy Manchesteru United w tym sezonie są już wszystkim bardzo dobrze znane. Ich konsekwencją było zwolnienie po ostatnim przegranym 1:4 ligowym meczu z Watfordem Ole Gunnara Solskjaera. W meczu Ligi Mistrzów, którzy zakończył się wygraną 2:0 Czerwonych Diabłów drużynę poprowadził Michael Carrick. Podobnie będzie na Stamford Bridge, choć według medialnych doniesień klub z Old Trafford doszedł już do porozumienia w sprawie objęcia drużyny z Ralfem Rangnickiem.

Faworytem spotkania są oczywiście The Blues, ale goście z Manchesteru zrobią wszystko, aby pokrzyżować im plany. Dla nich każdy zdobyty punkt może być w tym sezonie na wagę złota. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Chelsea – Man Utd.

Chelsea – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Hit 13. kolejki Premier League, który rozegrany zostanie na Stamford Bridge i rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć na żywo na kanale Canal+ Sport. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Chelsea – Manchester United, transmisja online

Mamy również dobrą informację dla osób, które nie będą miały możliwości zasiąść przed telewizorem. Mecz Chelsea z Manchesterem United będzie można obejrzeć także korzystając z internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ online, a teraz można zupełnie za darmo uzyskać do niej dostęp na najbliższy miesiąc. Jak odebrać voucher uprawniający do skorzystania z promocji? Wyjaśniamy poniżej.

Chelsea – Manchester United, kursy bukmacherskie

Chelsea jest faworytem tego spotkania i widać to również po kursach oferowanych przez bukmacherów na ten pojedynek.

Chelsea Manchester United 1.60 4.40 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. listopada 2021 11:21 .

