Mecz Manchester United – Newcastle United rozpocznie się już o 16:00. Poznaliśmy składy obu drużyn na to spotkanie. Sprawdź, czy w wyjściowej jedenastce znalazł się Cristiano Ronaldo.

Spotkanie Manchester United-Newcastle United rozpocznie się już dzisiaj o 16:00

Ole Gunnar Solskjaer i Steve Bruce podali wyjściowe jedenastki na sobotni mecz

Wybory norweskiego trenera powinny ucieszyć fanów Czerwonych Diabłów

Składy na mecz Manchester United – Newcastle United

Kolejka numer cztery w Premier League zapowiada się bardzo ciekawie. Dojdzie w niej do starcia Chelsea – Aston Villa, czy Leicester – Manchester City. Uwaga fanów futbolu z całego świata będzie jednak skierowana na Old Trafford, gdzie nastąpi wyczekiwany przez wielu moment.

Mecz Manchester United – Newcastle United urósł do rangi wyjątkowego z powodu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w letnim oknie transferowym opuścił Juventus i postanowił zmienić barwy klubowe. 36-latek wciąż chce wygrywać najbardziej prestiżowe trofea i uznał, że Old Trafford będzie to tego dobrym miejscem.

Ole Gunnar Solskjaer wybrał już wyjściową jedenastkę na pojedynek z Newcastle. Ronaldo znalazł się w podstawowym składzie. W ofensywie oprócz Portugalczyka znaleźli się także naturalnie: Bruno Fernandes, Jadon Sancho oraz Mason Greenwood. Za ich plecami grać będzie Paul Pogba. Dostępu do bramki Czerwonych Diabłów strzec będzie zaś David de Gea. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Manchester United – Newcastle United przewidziany jest o godzinie 16:00.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for… 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Greenwood, Fernandes, Sancho, Ronaldo.

Newcastle United: Woodman, Clark, Lascelles, Hayden, Manquillo, Ritchie, Longstaff, Willock, Almiron, Joelinton, Saint-Maximin

