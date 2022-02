Pressfocus Na zdjęciu: Luke Shaw

Manchester United nie wygrał już trzeciego meczu z rzędu, w którym pierwszy zdobył bramkę. Luke Shaw zaapelował w związku z tym do klubowych kolegów o większą koncentrację.

W sobotę Manchester United tylko zremisował z Southampton FC 1:1

Piłkarze Ralfa Rangnicka wypadli przez to z pierwszej czwórki Premier League

Zdaniem Luka Shaw`a, udział MU w Lidze Mistrzów może być zagrożony, jeśli zespół się nie poprawi

United znów dali się dogonić

W spotkaniu 25. kolejki Premier League, Czerwone Diabły zaledwie zremisowały na Old Trafford z Southampton FC 1:1. Wynik meczu w 21. minucie otworzył Jadon Sancho. Święci za sprawą Che Adamsa wyrównali jednak tuż po przerwie. To już trzecia z rzędu potyczka podopiecznych Ralfa Rangnicka, która miała podobny przebieg. W środku tygodnia, 20-krotni mistrzowie Anglii podzielili się bowiem punktami z Burnley FC, chociaż także pierwsi trafili do siatki. Również w rywalizacji z Middlesbrough FC w 1/16 finału Pucharu Anglii w ubiegły piątek, dali się dogonić rywalom. Z FA Cup zresztą już odpadli, przegrywając z Boro w konkursie rzutów karnych.

Stracone punkty z The Saints spowodowały, że MU wypadł z czołowej czwórki ligi angielskiej. Po meczu, przed kamerami Sky Sports, Luke Shaw apelował do kolegów o większą koncentrację. Podkreślił również, że jeżeli Manchester United nie zacznie być bardziej konsekwentni w swojej grze, w przyszłym sezonie może ich zabraknąć w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów zagrożona

– W pierwszych 30 minutach meczu z Southampton naprawdę byliśmy mocni. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, byliśmy agresywni, wszystko było dobrze, a potem…historia znów się powtórzyła. W przerwie powtarzaliśmy sobie, że uważni musimy być również w drugiej połowie, a potem to rywal wyrównuje i tracimy punkty – narzekał lewy obrońca Red Devils i reprezentacji Anglii.

– Przez to, że taka sytuacja ma miejsce po raz kolejny, tracimy pewność siebie i jesteśmy niespokojni. Możemy to powtarzać cały czas, ale to nie wystarczy. Musimy szybko się poprawić i zacząć osiągać lepsze wyniki, inaczej w przyszłym sezonie może zabraknąć nas w Lidze Mistrzów – dodał.

