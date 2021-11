Pressfocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick został tymczasowym menedżerem Manchester United. W pierwszym spotkaniu pod jego rządami, Czerwone Diabły wygrały z Villarreal CF 2:0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Paul Scholes jednak uważa, że Carrick powinien odejść z klubu razem z Ole Gunnarem Solskjaerem.

Ole Gunnar Solskjaer został w poniedziałek zwolniony z funkcji menedżera Manchester United

Tymczasowo klub prowadzi Michael Carrick

Paul Scholes jednak uważa, że i on powinien odejść z klubu

Wymarzony debiut Carricka

Ole Gunnar Solskjaer przestał być menedżerem Manchester United w poniedziałek. Czarę goryczy przelała klęska z Watford FC 1:4. Była to już trzecia porażka w czterech ostatnich meczach Czerwonych Diabłów. Tymczasowo następcą Norwega został jego asystent, Michael Carrick, który w debiucie poprowadził klub z Old Trafford do zwycięstwa z Villarreal CF w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu 20-krtoni mistrzowie Anglii zapewnili sobie awans do 1/8 finału Champions League.

Paul Scholes na antenie BT Sport jednak stwierdził, że Carrick powinien opuścić Manchester razem z Solskjaerem.

Solskjaer nie jest jedynym winnym

– Uważam, że obecny sztab szkoleniowcy powinien odejść razem z Ole. To ci sami ludzie, którzy ponosili odpowiedzialność za wyniki klubu w okresie, gdy menedżerem był jeszcze Solskjaer. Cztery tygodnie temu wspólnie przegrali z Liverpool FC, zatem co zmieniło się teraz? – stwierdził były pomocnik MU i reprezentacji Anglii.

– Byłbym mocno zakłopotany będąc teraz w sztabie United i jak gdyby nigdy nic, przygotowując zespół do kolejnych gier. Uważam, że wszyscy oni powinni odejść razem z Solskjaerem – dodał.

