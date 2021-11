PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Villarreal pomimo rozegrania dobrego spotkania przegrał z Manchesterem United 0:2. Wynik otworzył Cristiano Ronaldo, wykorzystując błąd Rulliego, a ustalił go Jadon Sancho, strzelając debiutancką bramkę w nowych barwach.

Villarreal – ponownie – prezentował się lepiej od Manchesteru United, ale zaliczył drugą porażkę z Anglikami

Pierwszą bramkę spotkania strzelił Cristiano Ronaldo, który wykorzystał fatalny błąd Rulliego w wyprowadzeniu piłki

Druga to już trafienie autorstwa Jadona Sancho – pierwsze w nowych barwach

Czerwone Diabły są już pewne awansu do fazy pucharowej

Cristiano Ronaldo otworzył wynik, a Sancho go zamknął

Wydawało się, że w tym, jakże istotnym dla obu stron, spotkaniu, bardziej zmotywowani rozpoczęli zawodnicy Manchesteru United. W trzeciej minucie w boczną siatkę strzelił bowiem Scott McTominay. To była jednak jedyna okazja gości w pierwszej połowie. To Villarreal prowadził grę, świetnie radził sobie pod presją i tworzył sporo okazji. Kilkukrotnie umiejętnościami popisał się David De Gea, między innymi po świetnym strzale Manu Triguerosa.

Po zmianie stron gracze Michaela Carricka wyglądali już lepiej, ale to wciąż gospodarze tworzyli sobie lepsze okazje. David De Gea ponownie został wywołany do tablicy przez Triguerosa i ponownie wyszedł z pojedynku ze swym rodakiem zwycięsko. Po tej sytuacji przebudzili się goście. Blisko debiutanckiej bramki w nowych barwach był Jadon Sancho, ale z jego uderzeniem poradził sobie Geronimo Rulli. Rozgrywający dobre spotkanie golkiper okazał się jednak antybohaterem spotkania. W 78. minucie fatalnie rozprowadził piłkę i futbolówka pod polem karnym trafiła pod nogi Cristiano Ronaldo. Niewidoczny, do tej pory, Portugalczyk, szybko ocenił sytuację i przelobował Rulliego. W samej końcówce wynik ustalił Jadon Sancho. Anglik pewnie wykorzystał kontrę i po mocnym uderzeniu mógł cieszyć się z debiutanckiego trafienia w barwach Czerwonych Diabłów.

Manchester United ponownie nie zagrał przekonująco, ale wygrał i niezależnie od wyniku meczu pomiędzy Young Boys Berno i Atalantą jest już pewien awansu do 1/8 finału. Przed Villarrealem zaś wielkie wyzwanie – w następnym meczu zagrają o awans z zespołem z Bergamo.