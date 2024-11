Ruud van Nistelrooy może objąć zespół reprezentanta Polski

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Southampton zmieni trenera? Ruud van Nistelrooy kandydatem

Ruud van Nistelrooy nie jest już częścią sztabu szkoleniowego Manchesteru United. 48-letni Holender był jednym z asystentów Erika ten Haga i wydawało się, że pozostanie na Old Trafford po przejęciu drużyny Czerwonych Diabłów przez Rubena Amorima. Jednak Portugalczyk wolał postawić na swoich ludzi, dlatego podziękował legendzie angielskiego zespołu. Niewykluczone, że Van Nistelrooy bardzo szybko znajdzie nowego pracodawcę.

Były reprezentant Holandii jest bowiem łakomym kąskiem na rynku trenerskim i wkrótce może rozpocząć pracę samodzielnego trenera. W ostatnim czasie 48-latek był łączony z objęciem Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Leicester City oraz Coventry City. Zdaniem portalu “Football Insider” kolejnym klubem, który zainteresował się Ruudem van Nistelrooyem, jest Southampton. Tam na włosku wisi posada Russella Martina.

Ekipa Świętych niestety zamyka tabelę Premier League, z uzbieranymi zaledwie 4 punktami na koncie. Beniaminek angielskiej ekstraklasy może więc błyskawicznie wrócić do Championship, czego oczywiście chciałby uniknąć. Tutaj z pomocną dłonią mógłby przyjść Ruud van Nistelrooy, który jest obecnie bezrobotny. Co ciekawe, gdyby holenderska legenda przejęła drużynę The Saints, to pod jej wodzą występowałby Jan Bednarek.