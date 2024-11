Guardiola otrzymał duże wzmocnienie. Gwiazdor wraca po kontuzji przed hitem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Grealish wrócił do treningów i może zagrać z Tottenhamem

Jack Grealish, jeden z kluczowych zawodników Manchesteru City, opuścił sześć ostatnich spotkań z powodu urazu. Choć został powołany do kadry Anglii na mecze Ligi Narodów UEFA, musiał wycofać się z udziału, co dało mu czas na regenerację. W środę Grealish opublikował zdjęcie z treningu na swoim Instagramie, pisząc krótko: – W końcu z powrotem z chłopakami.

Jego powrót do treningów zwiastuje szansę na udział w meczu z Tottenhamem, zwłaszcza że klub liczy na przełamanie po serii czterech kolejnych porażek przed przerwą reprezentacyjną.

Oprócz Grealisha, na treningach pojawili się również inni gracze: John Stones, Kevin De Bruyne i Manuel Akanji. Stones wraca po problemach z stopą, De Bruyne wyleczył uraz mięśniowy, a Akanji odpoczywał w czasie ostatniej przerwy międzynarodowej.

Obecność tej czwórki na treningu to ogromne wsparcie dla Pepa Guardioli, który będzie mógł liczyć na bardziej kompletny skład w zbliżających się kluczowych meczach. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu wszyscy będą gotowi do gry w sobotnim starciu z Tottenhamem.

Manchester City zajmuje obecnie drugie miejsce w Premier League i traci pięć punktów do lidera rozgrywek – Liverpoolu. Starcie z Tottenhamem, który również znajduje się w ścisłej czołówce, jest niezwykle istotne dla dalszych losów walki o tytuł. Przede wszystkim Obywatele muszą odwrócić niekorzystną serię, by strata do The Reds nie zrobiła się zbyt duża.