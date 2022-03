Obrońca Manchesteru City nie zagra przez kilka tygodni

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Menedżer Manchsteru City, Pep Guardiola oficjalnie potwierdził, że Ruben Dias nie będzie zdolny do gry od czterech do sześciu tygodni z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. Reprezentant Portugalii opuści zatem nadchodzące derby Manchesteru.

Ruben Dias nie zagra przez kilka tygodni z powodu kontuzji

O stanie zdrowia oficjalnie poinformował szkoleniowiec City Pep Gaurdiola

Już w najbliższą niedzielę będziemy świadkami derbów Manchesteru

Guardiola nie przejmuje się absencją Portugalczyka

W niedzielę z powodu kontuzji nie wystąpi też Nathan Ake. Obaj zawodnicy znaleźli się w wyjściowym składzie Obywateli przeciwko Peterborough United w ramach piątej rundy Pucharu Anglii. Jednak zostali zmienieni w przerwie wtorkowego meczu. W ich miejsce na placu gry pojawili się John Stones i Aymeric Laporte, a City triumfowali 2:0.

– Kontuzja ścięgna podkolanowego. Nie zagra od czterech do sześciu tygodniu. Niestety, takie rzeczy się zdarzają. W minionych sezonach nasi najlepsi gracze nie grali po kilka miesięcy. Cieszyłbym się, gdybym miał go do dyspozycji, ale nie zamierzam płakać. Musimy stawić czoła zaistniałej sytuacji. Mam innych dobrych graczy do dyspozycji – odpowiedział Guardiola zapytany o kontuzję swojego portugalskiego defensora Rubena Diasa.

Guardiola w czasie konferencji prasowej powiedział, też kilka ciepłych słów na temat szkoleniowca Czerwonych Diabłów Ralfa Rangnicka. Przyznał, że “jest znakomitym fachowcem. Jego drużyny mają odpowiednie nastawienie i ciekawą filozofię gry”. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że w słowach menedżera City było mnóstwo kurtuazji. Trener Manchesteru United jest raczej częściej krytykowany za swoją pracę niż chwalony, a jeśli już się o nim mówi to głównie w kontekście odejścia z Old Trafford oraz niezbyt dobrych relacji z piłkarzami.

O tym, który z nich jest lepszym szkoleniowcem przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Na Etihad Stadium będziemy świadkami derbów Manchesteru. Początek spotkania o godzinie 17:30. Faworytem jest oczywiście liderujący zespół City, ale derby to zawsze derby. Drużyny podchodzą to takich pojedynków z innym nastawieniem i innym zaangażowaniem, dlatego Czerwonym Diabłom nie można odbierać szans na sukces.

