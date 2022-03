PressFocus Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney wziął udział w ekskluzywnej kolacji w Manchesterze. Były snajper nie przebierał w słowach, opisując takich kolegów z boiska, jak Cristiano Ronaldo czy Rio Ferdinand. Wyznał też, że został trenerem tylko po to, by w przyszłości objąć stery w Manchesterze United.

Wayne Rooney udzielił wywiadu angielskiemu The Sun

Trener Derby County nazwał Cristiano Ronaldo wkurzającym, a Rio Ferdinanda aroganckim

Anglik wyjawił też, że został trenerem tylko po to, by w przyszłości prowadzić Manchester United

Rooney: Ronaldo był wkurzający, Ferdinand arogancki, a Tevez tylko bełkotał

Wayne Rooney w sobotę wziął udział w kolacji w manchesterskim Mercure Hotel. Anglik często w niewybrednych słowach komentował swoich byłych kolegów z drużyny.

– Cristiano Ronaldo był jednocześnie tak dobry i tak wkurzający. Pewnie teraz nie gra już tak dobrze w piłkę, ale jest tak samo irytujący. Rio Ferdinand to topowy gracz, ale jest bardzo arogancki. W Manchesterze United płaci się sporo za strzelanie goli, więc mówiłem mu: zrób swoje i po prostu podaj mi piłkę. Albo podaj ją do Ronaldo. Czasem zapominał, że jest obrońcą. Dwa lata, które spędziłem na wspólnej grze z Carlosem Tevezem były wspaniałe. Raz rozmawiałem z nim przez pół godziny i naprawdę nie wiedziałem, co wychodzi z jego ust. On tylko bełkocze. Sam nie jestem wielkim mówcą, ale naprawdę nie rozumiałem nic z tego, co mówił – to tylko kilka z wypowiedzi Rooneya podczas ekskluzywnej kolacji w Mercure Hotel, jaka miała miejsce w sobotę.

“Zostałem trenerem tylko w jednym celu”

Najciekawsza z wypowiedzi dotyczyła jednak jego bieżącej kariery trenerskiej. Obecnie Rooney robi wszystko, by utrzymać w Championship Derby County, ale jego ambicje sięgają znacznie wyżej.

– Będę szczery. Jedynym powodem, dla którego wszedłem w menedżerkę, jest Manchester United. Jeszcze nie jestem gotowy. Mam jednak wszystko zaplanowane i upewnię się, że pewnego dnia zostanę tam trenerem – wyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Anglii.

Obecnie Derby County zajmuje ostatnią lokatę w Championship z 25 punktami na koncie. Przypomnijmy jednak, że Barany rozpoczęły sezon z 21 “oczkami” na minusie z powodu problemów finansowych. Gdyby nie ta decyzja, zajmowałyby w tabeli relatywnie bezpieczne, 17. miejsce.

Zobacz również: Ronaldo straci fortunę przez słaby sezon w Man Utd.

Derby Preston 2.70 3.15 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2022 14:37 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin