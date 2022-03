Źródło: Goal.pl/ The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Według doniesień The Sun, Cristiano Ronaldo nie zainkasuje łącznie pięciu milionów funtów premii za sezon 2021/22. Czerwone Diabły notują słabą kampanię. Ekipa z Old Trafford walczy już jedynie o czwartą lokatę w Premier League, co oznacza, że żadne trofeum nie powiększy klubowej gabloty.

Man Utd nie liczy się w walce o żadne trofeum podczas sezonu 2021/22

Dla Cristiano Ronaldo to najgorsza kampania od 12 lat

Portugalczyk nie otrzyma łącznie pięciu milionów premii z powodu nie wypełnienia warunków kontraktu

Posezonowe premie nie wpłyną na konto Cristiano Ronaldo

Każdy piłkarz może liczyć na dodatkowe premie w kontrakcie. Cristiano Ronaldo też otrzymał gwarancję zgarnięcia fortuny w przypadku spełnienia kryteriów w umowie zawartej z Man Utd. Tymczasem Czerwone Diabły już wczesną wiosną nie liczą się o trofea w żadnych rozgrywkach.

Stąd też zespół z Old Trafford piąty sezon z rzędu zakończy bez pucharu. Zeszłego maja nie udało się pokonać Villarreal w finale Ligi Europy. Do tego marnym pocieszeniem było wicemistrzostwo Premier League, bo na tytuł Man Utd czeka od 2013 r.

Natomiast dla Cristiano Ronaldo to pierwszy tak słaby sezon od 12 lat. Portugalczyk regularnie walczył o najwyższe cele. Miał przecież zostać brakującym elementem United w lidze czy na arenie międzynarodowej. Z kolei dziś została mu jedynie krwawa bitwa o czwartą lokatę w angielskiej ekstraklasie.

Przez taką kolej rzeczy CR7 straci łącznie pięć milionów dodatkowych funduszy. Na konto atakującego wpłynęłoby 2,5 mln funtów za udział w finale Ligi Mistrzów. Co więcej, zwycięstwo w Premier League to kolejne 1,5 mln bonusu. Resztę kwoty stanowią sukcesy w krajowych pucharach.

Pomimo wielu czarnych chmur, Cristiano Ronaldo spróbuje wprowadzić reprezentację Portugalii do finałów mistrzostw Świata. Niespodziewanie we wtorek zagra o przepustkę do wielkiego mundialu z Macedonią Północną. Później wróci już na wyspy, gdzie wciąż liczy się o miano najlepszego strzelca w Anglii. Na ten moment prowadzi w klasyfikacji z 18 golami w 33 występach. Jeżeli otrzyma ten tytuł, tylko tak poprawi saldo premii na koniec kampanii 2021/22.

