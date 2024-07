Reprezentant Polski robi furorę w Man United! Erik ten Hag go docenił

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Maxi Oyedele leci z Manchesterem United na tournée do USA

Manchester United jest w trakcie przygotowań do zbliżającego się sezonu. Czerwone Diabły lada moment polecą za ocean, gdzie wezmą udział w tournée po Stanach Zjednoczonych. Wcześniej podopieczni Erika ten Haga rozegrali dwa mecze towarzyskie. Najpierw w Norwegii przegrali (0:1) z Rosenborgiem, a następnie wygrali (2:0) z Glasgow Rangers. W obu spotkaniach udział wziął reprezentant Polski do lat 21 – Maxi Oyedele.

Występy polskiego pomocnika odbiły się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale również wśród fanów Czerwonych Diabłów. Wielu kibiców było pod wrażeniem gry 19-letniego stopera, za co zasłużenie odebrał dużą liczbę gratulacji. Forma piłkarza urodzonego w Salford został również doceniona przez sztab szkoleniowy Manchesteru United na czele z Erikiem ten Hagiem.

W środę (24 lipca) na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawiła się lista 29. zawodników powołanych na tournee po USA. Wśród nich znalazł się Maxi Oyedele, dla którego będzie to olbrzymia szansa na zebranie doświadczenia podczas treningów ze starszymi kolegami.

W poprzednim sezonie Maxi Oyedele zimą został wypożyczony do Forest Green. Natomiast klub z Old Trafford po zaledwie miesiącu odwołał polskiego pomocnika z wypożyczenia. Na poziomie League Two zdołał rozegrać zaledwie 4 mecze. W Manchesterze United do tej pory występował w juniorskich drużynach, zbierając doświadczenie w Premier League 2 oraz młodzieżowej Lidze Mistrzów.