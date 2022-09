Źródło: The Athletic

Najnowsze badanie wykazało, że najlepsze kluby w Europie straciły rekordową kwotę w związku z leczeniem swoich kontuzjowanych piłkarzy w zeszłym sezonie, informuje brytyjski The Athletic.

W pięciu najlepszych ligach odnotowano 4810 kontuzji

Rekord należy do Chelsea, jednak do PSG straciło najwięcej

Kluby tracą miliony przez kontuzje swoich zawodników

Międzynarodowi brokerzy ubezpieczeniowi Howden twierdzą, że w ligach „Wielkiej Piątki” w sezonie 2021-22 koszty klubów poniesione w związku z leczeniem swoich kontuzjowanych zawodników wyniosły 513,23 mln funtów, co stanowi 29-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednią kampanią.

Kluby Premier League poniosły największe koszty w związku z urazami zawodników – 184,57 mln funtów, a drugie miejsce należy do La Liga – 109,34 mln funtów. W angielskiej ekstraklasie odnotowano 1231 kontuzji, co stanowi wzrost w porównaniu z 938 przypadkami w sezonie 2020-21.

Rekord kontuzji należy do Chelsea, który ostatecznie wyniósł 97 urazów. Drugi Manchester United odnotował 81 przypadków, a trzeci Liverpool 80. Jednak to Paris Saint-Germain poniosło największe koszty spośród wszystkich europejskich klubów w związku z leczeniem swoich zawodników – 34,22 mln funtów. W sumie w latach 2021-22 zanotowano 4810 kontuzji, o 20 procent więcej niż w poprzednim sezonie.

W badaniu obliczono koszt kontuzji poprzez pomnożenie dziennego kosztu utrzymania zawodnika przez liczbę dni jego niedostępności.

Ostatnio w centrum uwagi znalazła się przyszłość kalendarza piłkarskiego, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, ponieważ FIFPRO nadal nalega na zmniejszenie obciążeń dla zawodników i zawodniczek.

Natomiast Liga Mistrzów ma się rozszerzyć w sezonie 2024-25 z 32 do 36 drużyn rywalizujących w rozgrywkach. Oznacza to, że trzeba będzie rozegrać więcej meczów, co zwiększa ryzyko kontuzji zawodników. A ponadto obecna kampania jest zaburzona przez rozpoczynające się w listopadzie mistrzostwa świata, w wyniku czego większość spotkań jest rozgrywana w trybie przyspieszonym.

