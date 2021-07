Napastnik Wolves wrócił do gry po poważnej kontuzji

Raul Jimenez rozegrał nieco ponad pół godziny w sparingu Wolverhampton z trzecioligowym zespołem Crewe Alexandra (0:1). Meksykanin w listopadzie doznał pęknięcia czaszki i nie wiadomo było, czy powróci do profesjonalnej gry w piłkę nożną.

W listopadowym meczu pomiędzy Arsenalem a Wolverhampton (1:2) niezwykle poważnej kontuzji głowy doznał Raul Jimenez

Po ośmiu miesiącach Meksykanin powrócił do gry w przegranym przez Wilki sparingu z Crewe Alexandra (0:1)

Raul Jimenez wrócił do gry po pęknięciu czaszki

Listopadowy mecz pomiędzy Arsenalem, a Wolverhampton (1:2) przyniósł kibicom długi moment grozy. Jeszcze przed upływem kwadransa Raul Jimenez starł się w powietrzu z Davidem Luizem. O ile Brazylijczyk po chwili wrócił do gry, o tyle napastnik Wilków został natychmiastowo zabrany do szpitala. Diagnoza – pęknięcie czaszki. W pierwszej chwili nie wiadomo nawet było, czy Meksykanin powróci do profesjonalnej gry w piłkę nożną. Przez całą resztę sezonu 2020/2021 dochodził do zdrowia, a brak klasowego napastnika mocno odbił się na formie drużyny.

Po ośmiu miesiącach, jednak, Raul Jimenez powrócił jednak do gry. Wolverhampton rozegrało w sobotę sparing z Crewe Alexandra (0:1), a Meksykanin wybiegł w podstawowym składzie. Był też autorem najgroźniejszej sytuacji Wilków, gdy jego uderzenie z rzutu wolnego trafiło w poprzeczkę. W 34. minucie został, ze względów bezpieczeństwa, zmieniony przez Patricka Cutrone.

Jimenez gra dla angielskiej drużyny od 2018 roku. W zeszłym sezonie zdobył cztery bramki do momentu odniesienia kontuzji. W poprzednich kampaniach strzelał, kolejno, 17 i 13 goli. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie gotowy do rywalizacji na poziomie Premier League. Jego drużyna w pierwszej kolejce zmierzy się z Leicester City w sobotę, 14 sierpnia.

