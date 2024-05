Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund: Osobiście uważam, że ten sezon był dla mnie dobry

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Manchester United zdecydował się postawić na młodość na pozycji napastnika. „Czerwone Diabły” postanowiły sprowadzić Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergamo. Reprezentant Danii przez pierwsze tygodnie na Old Trafford głównie zawodził, ale finalnie debiutancki rok był udany w jego wykonaniu.

Rasmus Hojlund po zakończeniu sezonu Premier League postanowił udzielić wywiadu serwisowi „Tipsbladet”. Właśnie w tej rozmowie młody napastnik wypowiedział się pozytywnie o swoim pierwszym roku w Manchesterze United. Duńczyk jednak przyznaje, że początki były dla niego bardzo trudne.

– W Manchesterze United czujesz niesamowitą presję. Zdobycie pierwszego gola w Premier League zajęło mi trochę czasu, ale myślę, że dość dobrze nadrobiłem zaległości. Czuję, że odnalazłem rytm. Okres przed zdobyciem pierwszej bramki w lidze był frustrujący, bo czułem, że uwaga mediów na tym się koncentruje. Oczywiście rozumiem to, bo nie ma w tym nic imponującego, że nie mogłem strzelić gola w pierwszych 14 meczach Premier League. Czułem natomiast, że szczęście nie jest po mojej stronie. Później się poprawiło – powiedział Rasmus Hojlund cytowany przez portal „DevilPage”.

– Kiedy trafiłem do siatki w meczu z Aston Villą, to poczułem, jakby klątwa została zdjęta. To był dobry dzień, bo zdobyłem pierwszego gola, a my pokonaliśmy naprawdę dobry zespół. Osobiście uważam, że ten sezon był dla mnie dobry. Spróbowałem wielu nowych rzeczy. Zagrałem w Premier League i Lidze Mistrzów. To coś, o czym zawsze marzyłem – dodał Duńczyk.

