Rasistowska afera w Argentynie. Gwiazdor Chelsea przeprasza

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Fernandez przeprasza. Afera w Argentynie i Chelsea

Reprezentacja Argentyny okazała się najlepsza na tegorocznym Copa America, kontynuując pasmo sukcesów. Aktualni mistrzowie świata dołożyli kolejne trofeum, potwierdzając, że znajdują się w znakomitej dyspozycji. W trakcie mistrzowskiej fety pomocnik Chelsea Enzo Fernandez zaintonował rasistowską przyśpiewkę, wymierzoną w kierunku reprezentantów Francji. Zasłynęła ona w trakcie mundialu w Katarze, kiedy to obie drużyny spotkały się ze sobą w finale. Do Fernandeza dołączyli kolejni piłkarze znajdujący się w autokarze, w tym chociażby grający na co dzień w Premier League.

Zachowanie Argentyńczyków odbiło się szerokim echem w mediach. Wybuchł skandal, a słowa pogardy wobec nich wyrażali kolejni zawodnicy, w tym między innymi Wesley Fofana, który jest klubowym kolegą Fernandeza. Chelsea zapowiedziała również, że z pełną powagą przyjrzy się tej sytuacji i najprawdopodobniej wyciągnie konsekwencje wobec swojego pomocnika.

Fernandez próbuje załagodzić całą sytuację. W swoich mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, przepraszając za niestosowne zachowanie. Nie zamierza się jakkolwiek usprawiedliwiać.

“Pragnę serdecznie przeprosić za film, który opublikowałem na Instagramie w trakcie mistrzowskiej fety. Przyśpiewka zawiera skrajnie ofensywny język i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych słów. Sprzeciwiam się dyskryminacji we wszystkich formach. Przepraszam, że wpadłem w euforię podczas naszych uroczystości. Ten film, ten moment i słowa nie odzwierciedlają moich przekonać ani charakteru. Jest mi naprawdę przykro” – oznajmił Fernandez.