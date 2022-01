Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick nie krył rozczarowania po porażce w meczu Manchester United – Wolverhampton. To jego pierwsza porażka w klubie z Old Trafford.

Manchester United Ralfa Rangnicka nie jest już niepokonany

Niemiecki trener próbował usprawiedliwić swój zespól brakiem czasu na treningi

Jego podopieczni muszą wykonać jeszcze wiele pracy, aby uniknąć takich porażek jak ostatnio

Manchester United czeka wiele pracy

Piłkarze Manchesteru United rozpoczęli fatalnie 2022 rok. Czerwone Diabły wyglądały znacznie gorzej od Wolverhampton i w rezultacie przegrały 0:1. To ich pierwsza klęska za kadencji Ralfa Rangnicka, który ocenił występ swoich podopiecznych.

– Wilki były najlepszym z dotychczasowych zespołów, z którymi graliśmy. Dziś mieliśmy więcej problemów niż we wcześniejszych spotkaniach. W ogóle nie pressowaliśmy. Staraliśmy się, ale nie znajdowaliśmy się w odpowiednich miejscach – powiedział Ralf Rangnick.

– Pracujemy dopiero od dwóch, trzech tygodni, bo musieliśmy zamknąć ośrodek treningowy. Mieliśmy wcześniej wyniki. Chwilami graliśmy dziś dobrze, ale trzeba przyznać, że rywale byli lepsi.. Ten mecz pokazał, że wciąż mamy pracę do wykonania. Było za dużo niewymuszonych błędów – rzekł niemiecki trener.

– Nie chcę mówić o indywidualnych występach zawodników. To kwestia całego zespołu. Trzeba patrzeć na każde spotkanie. Do tej pory mieliśmy 10 punktów na 12 możliwych. Dziś doznaliśmy porażki z dobrym zespołem. Rywale nie strzelają dużo goli, dziś strzelili jednego. Chodziło o to, kto trafi do siatki jako pierwszy – przyznał szkoleniowiec Manchesteru United.

