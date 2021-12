Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick i Cristiano Ronaldo

Zdaniem byłego obrońcy Liverpool FC Jose Enrique, nowy menedżer Manchester United, Ralf Rangnick może mieć podobny problem we współpracy z Cristiano Ronaldo, co jego poprzednik, Ole Gunnar Solskjaer.

Obiecujący początek Rangnicka

Ralf Rangnick obiecująco rozpoczął swoją pracę w Manchester United. W pierwszych trzech meczach pod wodzą niemieckiego szkoleniowca, Czerwone Diabły wygrały dwa spotkania w Premier League (z Crystal Palace i Norwich City) oraz zremisowały z Young Boys Berno w Lidze Mistrzów. W grze 20-krotnych mistrzów Anglii rzucała się w oczy przede wszystkim lepsza organizacja oraz większa liczba stwarzanych sytuacji, co miało być zasługą nowego menedżera. Bo właśnie futbol oparty na grzej szybkiej i bezkompromisowej, zarówno w ataku, jak i w obronie to znak rozpoznawczy Rangnicka.

Jednak zdaniem byłego gracza Liverpool FC, Jose Enrique “miesiąc miodowy” Niemca wkrótce się zakończy. Według Enrique Rangnick będzie miał ten sam problem co jego poprzednik, Ole Gunnar Solskjaer. Chodzi bowiem o okiełznanie zapału Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk, po 12 latach przerwy, wrócił w sierpniu na Old Trafford i z miejsca stał się największą gwiazdą MU, w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając aż 13 goli.

Przeczytaj również: Rangnick pierwszym niemieckim trenerem z wygranym debiutem w Premier League

Ronaldo wieku nie oszuka

– Spójrz na Ronaldo, on nadal jest najlepszym strzelcem United. Ale nie widzę go w drużynie, która prezentuje intensywny futbol. A Cristiano chce grać w każdym meczu, jeśli tak nie jest, jest z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Już Ole Gunnar Solskjaer musiał mierzyć się z tym problemem – powiedział Jose Enrique portalowi “BeMyBet”. Hiszpan nawiązał do sytuacji w meczu z Chelsea FC, który CR7 rozpoczął na ławce rezerwowych. Po spotkaniu, Portugalczyk wściekły ruszył do szatni i nie chciał przybić piątki z norweskim szkoleniowcem. Za tą decyzję Solskjaera ostro skrytykował na antenie Sky Sports, Roy Keane.

Przeczytaj również: Keane: Ronaldo nie wrócił do MU, by siedzieć na ławce

– Dlatego nie widzę Rangnicka adoptującego się do Ronaldo, to Ronaldo będzie musiał się dostosować do niego. Cristiano w dalszym ciągu będzie chciał pracować, bo jest najlepszy na świecie, ale wieku nie oszuka. Nie możesz go prosić o bieganie przez 90 minut. W Realu Madryt to wiedzieli i grali pod niego, w Juventusie mogli to zrobić, bo we Włoszech gra się bardziej defensywnie i nie tak wysoko w ataku. Premier League to jednak zupełnie inna historia. Nie wiem zatem, czy podpisanie z nim kontraktu było właściwą decyzją – zakończył.