Znany trener nie ma wątpliwości. “Haaland lepszy od Mbappe”

Kylian Mbappe i Erling Haaland to według wielu najlepsi na dzisiaj piłkarze na świecie. Ralf Rangnick pozwolił sobie na porównanie graczy, co zacytował serwis Defensa Central.

Ralf Rangnick o Kylianie Mbappe i Erlingu Haalandzie

Kylian Mbappe to zawodnik, który w ostatnich latach rozwinął się niezwykle, co zaowocowało tym, że latem tego roku Francuz zakotwiczył w Realu Madryt, Do giganta La Liga piłkarz trafił na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasła jego umowa z Paris Saint-Germain. Erling Haaland występuje natomiast z powodzeniem w Manchesterze City, gdzie regularnie się rozwija pod okiem Josepa Guardiola. Tymczasem ostatnio na temat piłkarzy wypowiedział się Ralf Rangnick. Słowa selekcjonera reprezentacji Austrii zacytował serwis Defensa Central. Były menedżer Manchesteru United wyraził przekonanie, że Norweg jest lepszym napastnikiem niż Mbappe.

– Był trochę zaangażowany w sprawie transferu Haalanda do Salzburga z Molde. Byłem wówczas dyrektorem w Red Bullu i zachęcałem władze RB Lipsk, aby pozyskały tego gracza. Nie zrobili jednak tego – mówił Rangnick.

– Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dobry to zawodnika. Widziałem to nawet wtedy, gdy przez pierwsze pół roku rozegrał tylko dwa mecze – kontynuował Niemiec.

– Haaland a Mbappe? Jeśli spojrzeć na ostatnie występy obu zawodników, to Haaland jest lepszy – rzekł jednoznacznie Rangick.

Opinia doświadczonego trenera nie może dziwić, bo francuskiemu zawodnikowi ostatnio mogło dokuczać zmęczenie. Efektem tego jest brak powołania dla Mbappe na październikowe zgrupowanie reprezentacji Francji przy okazji spotkań w Lidze Narodów UEFA. Haaland natomiast wziął udział w niedzielnym starciu przeciwko Austrii, które zakończyło się wysoką porażką reprezentacji Norwegii (1:5).

