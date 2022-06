Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic wystąpił w sezonie 2021/2022 tylko w 38 meczach Chelsea FC. Amerykański pomocnik chce jesienią grać regularnie, bo tylko w ten sposób może dobrze przygotować się do katarskiego mundialu.

Z powodu koronawirusa i kontuzji, Christian Pulisic opuścił 25 meczów Chelsea FC

Amerykański skrzydłowy był sfrustrowany takim przebiegiem sezonu 2021/2022

Zapewnił jednak kibiców, że nie ma zamiaru latem opuszczać The Blues

Pulisic długo poza grą

Zakończone właśnie rozgrywki były, mimo wszystko, nieudane dla The Blues. Piłkarze Thomasa Tuchela w Premier League zajęli 3. miejsce, do mistrza Manchester City tracąc 19 punktów. Nie udało również im się obronić Pucharu Mistrzów, gdyż z Champions League odpadli w 1/4 finału, po dramatycznych bojach z Realem Madryt. Doszli co prawda do finałów Carling Cup i FA Cup, ale w obu lepszy okazał się Liverpool FC.

Christian Pulisic w tym czasie nie zawsze był do dyspozycji Tuchela. W związku z koronawirusem, a także urazem stawku skokowego, do gry wrócił w listopadzie, zaś 100% dyspozycji nie potrafił osiągnąć już do końca maja. W efekcie w sezonie 2021/2022 opuścił aż 25 spotkań The Blues. W 38 meczach z kolei zdobył osiem bramek i zaliczył pięć asyst. 47-krotny reprezentant USA zastanawia się zatem poważnie nad swoją przyszłością. W nowej kampanii chciałby bowiem grać regularnie, aby jak najlepiej przygotować się do MŚ 2022.

Regularność kluczem do udanego mundialu

– Na razie jestem skupiony na zgrupowaniu reprezentacji USA i jestem bardzo podekscytowany, że tu jestem – przyznał przed towarzyskim meczem Jankesów z Marokiem.

– Oczywistym jest, że chcę więcej grać. Chcę grać tak często jak to tylko możliwe. Regularność to dla mnie klucz do sukcesu, ponieważ przed mundialem muszę być w dobrej formie, a to mogą mi zapewnić tylko częste występy – dodał.

Jednocześnie amerykański skrzydłowy zaprzeczył informacjom, jakoby w związku z nieregularnymi występami, latem będzie chciał opuścić Stamford Brigde.

– Pod koniec sezonu mieliśmy okazje spotkać się i porozmawiać z nowymi właścicielami Chelsea FC. To naprawdę dobrzy ludzi, z wieloma ciekawymi pomysłami. W związku z tym, już nie mogę doczekać się nowego sezonu – zapewnił.

