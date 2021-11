PressFocus Na zdjęciu: Jamie Vardy

W Premier League Brentford FC ograło Everton FC 1:0. Dla beniaminka to pierwsza wygrana na krajowym podwórku od 3 października 2021 roku. W drugim meczu Leicester City pokonało Watford FC 4:2. Lisy czekały na kolejny triumf w lidze od 24 października. Z kolei potyczka Burnley FC – Tottenham Hotspur została przełożona z powodu złych warunków atmosferycznych.

Spotkanie Burnley – Tottenham nie mogło zostać rozegrane z powodu obfitych opadów śniegu

Brentford wygrał piąty raz w sezonie

Lisy zanotowały pierwsze zwycięstwo od czterech kolejek

Udana niedziela dla graczy Brentford i Leicester

Beniaminek objął prowadzenie w 24. minucie. Wtedy to pewnie rzut karny wykonał Ivan Toney. Jak się potem okazało, był to gol na wagę trzech oczek. Everton nie zdołał bowiem doprowadzić do wyrównania.

W drugiej konfrontacji już do przerwy zobaczyliśmy trzy bramki. Na trafienie Jamesa Maddisona odpowiedział z karnego Joshua King. Potem jednak na boisku lepiej radzili sobie gospodarze, czego efektem były dwa trafienia. Oba gole zdobył Jamie Vardy. W 61. minucie kontaktową bramkę strzelił Emmanuel Dennis. Ostatnie słowo należało do Lisów. Wynik spotkania na 4:2 ustalił Ademola Lookman.

Potyczka Burnley FC – Tottenham Hotspur także miała rozpocząć się o 15:00. Murawa nie nadawała się jednak do gry i na kilkadziesiąt minut przed początkiem rywalizacji oficjalnie poinformowano, że konfrontacja nie zostanie rozegrana.

Brentford – Everton 1:0 (1:0)

Ivan Toney (24′ – karny)

Leicester – Watford 4:2 (3:1)

James Maddison (16′), Jamie Vardy (34′, 42′), Ademola Lookman (69′) – Joshua King (30′ – karny), Emmanuel Dennis (61′)