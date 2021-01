Przełamanie Aston Villi! Fatalna passa Newcastle trwa

Aston Villa pokonała Newcastle 2:0 (2:0) w meczu 11. kolejki Premier League. Gospodarze dzięki temu zwycięstwu przerwali serię czterech meczów bez zwycięstwa. Goście natomiast kontynuują niechlubną passę ośmiu już meczów w lidze angielskiej bez kompletu punktów.

Aston Villa przystępowała do sobotniego spotkania w roli faworyta. Gospodarze rzeczywiście byli lepszą drużyną w drugiej połowie, częściej utrzymywali się przy piłce, a ponadto popisywali się lepszym wykończeniem. Nie dziwi więc fakt, że to oni jako pierwsi objęli prowadzenie.

W 13. minucie Targett postanowił posłać mocne podanie ze skrzydła w pole karne. Jeden z obrońców chciał wybić futbolówkę, ale tylko podbił ją do góry. Za plecami defensora czekał Ollie Watkins, który uderzeniem głową pokonał bramkarza i dał swojej drużynie prowadzenie. Napastnik na tę bramkę czekał od ośmiu spotkań.

Aston Villa mimo objętego prowadzenia nie zaprzestała ataków. Piłkarze gospodarzy w 42. minucie wyprowadzili kolejną zabójczą akcję. Wtedy to z piłką na skrzydle znalazł się Jack Grealish. Utalentowany Anglik posłał futbolówkę na środek pola karnego, a tam bez przyjęcia uderzył Bertrand Traore. Piłka odbiła się od poprzeczki i zatrzepotała w siatce.

W drugiej połowie tempo meczu spadło. Aston Villa wciąż kreowała więcej okazji, ale nie były one już tak groźne, jak przed przerwą. Gospodarze często nie trafiali w bramkę, a jak już uderzenie było skierowane w jej światło, to czujnie zachowywał się Darlow. Jednocześnie nie pozwolili oni na to, aby Newcastle oddało chociażby jeden celny strzał, dlatego końcowy rezultat to 2:0.