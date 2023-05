PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City zmierzy się w finale Pucharu Anglii z Manchesterem United

Pep Guardiola ma kilka zmartwień przed tym spotkaniem

W gronie kontuzjowanych znajdują się kluczowi piłkarze

Kontuzje w Manchesterze City. Guardiola ma obawy

W sobotę (3 czerwca) Manchester City zmierzy się z Manchesterem United w finale Pucharu Anglii. Pep Guardiola może mieć pewne obawy przed tym spotkaniem, bo w treningach nie uczestniczą jego kluczowi zawodnicy. Hiszpan uważa, że gwiazdy będą gotowe na mecz, ale nie może niczego zagwarantować.

– Mamy czterech lub pięciu graczy z problemami, niezbyt dużymi kontuzjami, ale są to kontuzje. […] Ruben Dias nie trenował przez 10 dni, Jack Grealish też. Po meczu z Brighton Kevin De Bruyne czuł to samo, co wcześniej, kilka tygodni temu, kiedy nie mógł rozegrać kilku meczów. Jest tak, jak jest. To nie jest duży problem, myślę, że będą gotowi. Muszą być gotowi do treningów, a ja zobaczę ich za trzy dni – przyznał Guardiola.

