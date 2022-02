PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Wyniki 26. kolejki Premier League. O 16:00 rozpoczęło się sześć spotkań. W jednym z nich piłkarze Chelsea wygrali na wyjeździe z Crystal Palace 1:0. Kibice The Blues musieli czekać na gola aż do 89. minuty. Zawodnicy Liverpoolu wykorzystali atut własnego stadionu i triumfowali z Norwich 3:1, chociaż to Kanarki prowadziły 1:0. Ozdobą konfrontacji była wyrównująca bramka Sadio Mane, który w 64. minucie popisał się piękną przewrotką. W innej potyczce Brighton wyraźnie przegrało z Burnley aż 0:3. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców wszystkich goli.

Wygrane Chelsea i Liverpoolu, fatalna postawa Brighton

Arsenal FC rywalizował z Brentford. Do przerwy Kanonierzy remisowali z beniaminkiem 0:0. W drugiej połowie bramki zdobyli Emile Smith Rowe i Bukayo Saka, a gospodarze triumfowali 2:1. W innym spotkaniu gracze Chelsea FC wygrali z Crystal Palace 1:0 po golu autorstwa Hakima Ziyecha. Aston Villa przegrała na swoim terenie z Watfordem 0:1. Matty Cash zszedł z boiska w 65. minucie. Powodów do zadowolenia nie mogą mieć kibice Brighton. Moder i jego koledzy wyraźnie przegrali z Burnley 0:3. Polak został zmieniony w 55. minucie.

Swoich fanów nie zawiódł Liverpool FC. Drużyna Juergena Kloppa wygrała z Norwich City 3:1. Kanarki prowadziły jednym trafieniem, ale The Reds zdołali przechylić szalę wiktorii na swoją korzyść. Przemysław Płacheta (Norwich City) wszedł na ostatni kwadrans. W innym meczu Southampton pokonał u siebie Everton 2:0. Jan Bednarek rozegrał całe spotkanie w szeregach Świętych.

Wyniki 26. kolejki

Arsenal – Brentford 2:1 (0:0)

Emile Smith Rowe (48′), Bukayo Saka (79′) – Christian Norgaard (90+5′)

Aston Villa – Watford 0:1 (0:0)

Emmanuel Dennis (78′)

Brighton – Burnley 0:3 (0:2)

Wout Weghorst (21′), Josh Brownhill (40′), Aaron Lennon (69”)

Palace – Chelsea 0:1 (0:0)

Hakim Ziyech (89′)

Liverpool – Norwich 3:1 (0:0)

Sadio Mane (64′), Mohamed Salah (67′), Luis Diaz (81′) – Milot Rashica (48′)

Southampton – Everton 2:0 (0:0)

Stuart Armstrong (54′), Shane Long (85′)