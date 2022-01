Preesfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brentford

Wyniki 21. kolejki Premier League. Brentford w samej końcówce pokonało Aston Villę, zaś Brighton Hove&Albion i Leeds United przez cały mecz kontrolowały przebieg rywalizacji i również zainkasowały trzy punkty.

Komplet rozstrzygnięć

Na Bretnford Community Stadium piłkarze Brentford oraz Aston Villi początkowo nie raczyli kibiców wielkim widowiskiem. W pierwszej połowie oba zespoły oddały na bramkę rywali po dwa celne strzały, z których jeden wpadł do bramki rywali. Wynik spotkania otworzył już w 12. minucie Danny Ings, zaś tuż przed przerwą zdołał wyrównać Yoanne Wissa. W drugiej połowie przez moment nie było wielkich emocji. Te dopiero mieliśmy w samej końcówce, kiedy zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mads Roerslev Rasmussen.

Tych zdecydowanie więcej było w dwóch pozostałych niedzielnych meczach. Na Goodison Park, Brighton Hove&Albion już po 21. minutach prowadził 2:0 (trafienia Aleksisa Mac Allistera oraz Dana Burna). W 25. minucie kontaktową bramkę mógł zdobyć Dominic Calvert-Lewin, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Gracze Evertonu do siatki rywali trafili dopiero po wznowieniu gry (gol Anthonego Gordona w 53. minucie). W 71. minucie goście znów wyszli jednak na dwubramkowe prowadzenie po kolejnym trafieniu Mac Allistera. Rozmiary porażki pięć minut później zmniejszył ponownie Gordon, ale to było wszystko, na co tego popołudnia stać było Everton.

Dramatyczny przebieg miało również starcie na Elland Road. Leeds prowadziło od 39. minuty z Burnley po trafieniu Jacka Harrisona. W drugiej połowie wyrównał co prawda niezawodny Maxwell Cornet, ale ostatnie słowo, w 77. minucie należało do Pawi i Stuarta Dallasa. Asystę przy tym trafieniu zanotował Mateusz Klich. W samej końcówce zaś, gości dobił Daniel James.

Wyniki 21. kolejki Premier League:

Brentford – Aston Villa 2:1 (1:1)

Bramki: Yoanne Wissa (39), Mads Roerslev Rasmussen (83) – Danny Ings (12)

Everton FC – Brighton Hove&Albion 2:3 (0:2)

Bramki: Antohny Gordon (53, 76) – Alexis Mac Allister (3, 71), Dan Burn (21)

Leeds United – Burnley FC 3:1 (1:0)

Bramki: Jack Harisson (39), Stuart Dallas (77), Daniel James (90) – Maxwell Corent (54)