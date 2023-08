IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Vincent Kompany

Burnley prowadzone przez Vincenta Kompany’ego awansowało do Premier League

Dla Belga będzie to powrót do elity w nowej roli

Przed sezonem szkoleniowiec wypowiedział się o pracy z Pepem Guardiolą

Uczeń mistrza

Vincent Kompany jest byłym piłkarzem, który miał okazję współpracować z Pepem Guardiolą, a teraz święci triumfy jako trener. Podobną drogę, choć w roli asystenta przeszedł także Mikel Arteta. Trener Burnley, beniaminka Premier League w rozmowie z “Mail Sport” opowiedział o tym, że nie chce być porównywany do szkoleniowca Manchesteru City. Drużyna prowadzona przez Belga zainauguruje sezon właśnie z jego dawnym klubem

– Myślę, że najgłupszą rzeczą, jaką mogłem zrobić w tym wywiadzie, było choćby niewielkie porównanie się z Pepem Guardiolą. Wyruszam w swoją własną podróż, ale jedno jest pewne, wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą – powiedział były stoper “Obywateli”.

– Myślę, że jest w stanie sprawić, że ludzie wokół niego staną się lepsi. Kiedy inni odpoczywają, ludzie myślą, że Pep zamierza się zdrzemnąć lub odetchnąć, ale on dalej pracuje. Trudno to robić, ale on to robi – dodał.

Czytaj więcej: Nagły zwrot akcji! Kane czeka na lotnisku. Tottenham nie daje mu zgody na wylot do Monachium