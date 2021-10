Better Call Salah

Egipski piłkarz robi wszystko, by zaistnieć na scenie Premier League. I trzeba przyznać, że mu się to udaje. Mohamed Salah jest najlepszym zawodnikiem angielskiej ekstraklasy, bez podziału na jakiekolwiek kategorie. Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do klasy 29-latka, został ich pozbawiony w niedzielny wieczór. Na Anfield Road czasami działają według prostego schematu. Jeżeli nie idzie, “zadzwoń” do Salaha. Nierzadko nawet nie trzeba dzwonić. Egipcjanin sam doskonale wie, czego się od niego wymaga.

Jeżeli nie idzie, dzwońcie do Salaha. Właściwie to nie musicie dzwonić – Egipcjanin wie, co ma robić i kiedy jest potrzebny

Przygoda Mo z Liverpoolem udowadnia, że 29-latek należy do grona najlepszych piłkarzy, nie tylko w Premier League

Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych. To nie sen. Fred w składzie? To też nie sen, a efekt ogromnego chaosu w poczynaniach Solskjaera

Porażka z Legią nie była wypadkiem przy pracy. Leicester od dłuższego czasu zmaga się z ogromnymi problemami

Werner jako rozczarowanie – to już było. Werner jako bohater – tego jeszcze nie grali

Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Pojawiały się głosy, że to niezbyt przemyślany ruch. W końcu wychowanek El Mokawloon już miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na boiskach Premier League i nikogo nie oczarował. 19 występów w koszulce Chelsea, dwa wypożyczenia i w końcu sprzedaż – to scenariusz, który z pewnością nie zachwycał, a może nawet odstraszał potencjalnych kontrahentów z Wysp. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Salah w efektowny sposób odbudował się w barwach Romy i zwrócił na siebie uwagę Jurgena Kloppa.

Mohamed dysponuje idealną mieszanką doświadczenia i potencjału – podpisanie kontraktu z nim jest dla nas naprawdę ekscytujące. Zna Premier League, ma doświadczenie w Lidze Mistrzów i jest jednym z najważniejszych graczy w swoim kraju. Jego bilans we Włoszech był znakomity. Posiada cechy, które wzmocnią nasz zespół. Jego tempo jest niesamowite i daje nam większe możliwości w ataku. Najważniejsze dla nas jest jednak to, że jest głodny sukcesów, chętny do bycia jeszcze lepszym i dalszego rozwoju. Wierzy w to, co staramy się tutaj robić i bardzo chce być tego częścią. Jest bardzo podekscytowany występem dla naszych wspaniałych kibiców. To ambitny gracz, który chce wygrywać i robić to na najwyższym poziomie. Wie, że może spełnić te plan z Liverpoolem.

Salah has 22 goals/assists in 26 starts since this post. https://t.co/7gSEZMZ8sk — Raj Chohan (@rajsinghchohan) October 3, 2021

Chociaż od momentu transferu minęły już ponad cztery lata, a Egipcjanin nieuchronnie zbliża się do trzydziestki, słowa wypowiedziane przez szkoleniowca The Reds nie straciły na aktualności. Mohamed Salah w barwach Liverpoolu sprawia wrażenie piłkarza, który nie ma sufitu. Nie ma granicy, którą chce osiągnąć, a później się zatrzymać. To nie w jego stylu. Były zawodnik Chelsea sam regularnie przesuwa sobie limity. Tak działają najwięksi z największych. Nie myślą o rekordach w sposób statyczny. Nie zamierzają zapisywać się na kartach historii tylko po to, by szukać uwielbienia i mówić “patrzcie na mnie, jestem najlepszy”.

Kim jest Salah?

Statystyki, bilanse, trofea, osiągnięcia to tylko drogowskazy. Jeżeli w ten sposób widzicie postać Roberta Lewandowskiego, przez ten sam pryzmat możecie spojrzeć na Salaha. Łączy ich jedno zdanie. Są głodni sukcesów, chętni do bycia jeszcze lepszymi i dalszego rozwoju. Autor tej kwestii jest nieprzypadkowy. W końcu Jurgen Klopp miał okazję pracować zarówno z reprezentantem Egiptu, jak i z kapitanem polskiej kadry.

🗣"I don't think there is any better player in the world."@Carra23 is full of praise for Liverpool's Mo Salah. pic.twitter.com/abZ73jkVdL — Football Daily (@footballdaily) October 3, 2021

Liverpool to nie Barcelona. Tutaj funkcjonowanie drużyny nie opiera się na jednym zawodniku. Gdy na Camp Nou definitywnie zabrakło Messiego, potwierdziło się to, co można było zauważyć w pojedynczych meczach bez Argentyńczyka. Natomiast The Reds są silni drużyną, a Salah tylko wynosi ją na jeszcze wyższy poziom. W dużym uproszczeniu można byłoby stwierdzić, że “jak trwoga, to do Mo”. Ale to byłoby zdecydowanie zbyt daleko idące uproszczenie. W starciu z City Egipcjanin po prostu zrobił to, co do niego należało. Jako do lidera, a nie zbawiciela.

Salah has 100 goals with 36 assists in just 142 Premier League 90s.



Elite. — UtdArena (@utdarena) October 3, 2021

Jednak czy “najlepszy piłkarz Premier League” momentami nie powinien być swoistym wybawcą? Czy umiejętność ratowania swojej drużyny z beznadziejnych sytuacji nie definiuje tych największych? Liverpool pod wodzą Jurgena Kloppa nie posiada w swoich szeregach ani nie potrzebuje swojego Messiego. Na Anfield Mo po prostu może być sobą. Wprawdzie czasami przyjdzie mu odebrać telefon, w którym usłyszy, że jego pomoc byłaby mile widziana, ale on doskonale o tym wie. I to właśnie definiuje tych największych. Świadomość przestrzeni i czasu. I braku własnych ograniczeń.

Wydarzenie kolejki: Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych

Rangi starcia Liverpoolu z City nie kwestionujemy, w żadnym wypadku. Jednak nie warto zapominać o tym, co dzień wcześniej stało się na Old Trafford. A właściwie to się nie stało, ponieważ Cristiano Ronaldo nie pojawił się w podstawowym składzie. Oczywiście, trener po prostu dał mu odpocząć. Solskjaer nieco zamieszał, dokonał kilku zmian. W wielkim skrócie – nie do końca wiadomo co zrobił, dlaczego i jaki miało to przynieść efekt. Posadzenie Ronaldo na ławce to symbol pewnej nieporadności i niepewności Ole. Niby coś się w tym United dzieje, ale tak naprawdę trudno określić co. Rotacje? Są, nikt nie może zarzucić Norwegowi nadmiernej eksploatacji podopiecznych. Nikt nie jest święty, nikt nie gra za nazwisko. W końcu przecież na boisko od pierwszych minut nie wybiegli Ronaldo, Pogba i Sancho. No tak. I nawet byłoby to stwierdzenie bliskie prawdy, gdyby nie Fred. I van de Beek. Jeden cały czas gra, drugi cały czas nie gra.

Rozczarowanie kolejki: Leicester

Porażka z Legią nie była wypadkiem przy pracy. Leicester od dłuższego czasu zmaga się z ogromnymi problemami, których nie zdołały przykryć triumf w meczu o Tarczę Wspólnoty, zwycięstwo w pierwszej kolejce czy awans do kolejnej rundy EFL Cup. Drużynę Brendana Rodgersa ogarnął marazm, z którego The Foxes nie potrafią się wydostać. Niewykluczone, że początek tego stanu miał miejsce w końcówce poprzedniego sezonu, a to, co aktualnie oglądamy, jest jego kontynuacją. Mimo wszystko wydaje się, że na King Power Stadium nie należy szukać kwadratowych jaj, a efekt nowej miotły nie jest ani konieczny, ani nawet rozważany. Kilka mocnych słów, przykład liderów i jedna wygrana może okazać się wszystkim, czego potrzebują jednokrotni mistrzowie Anglii. Na razie Lisy, no cóż, grają tak, jakby były wykastrowane.

Full-time at Selhurst Park.



Sponsored by Parimatch ⏱ pic.twitter.com/JXbsFGVp0N — Leicester City (@LCFC) October 3, 2021

Bohater nieoczywisty: Timo Werner

Werner jako rozczarowanie – to już było. Werner jako bohater – tego jeszcze nie grali. Niemiec udowodnił, że mimo o obecności snajpera klasy Romelu Lukaku, on także potrafi strzelać. Chociaż obaj mogą przebywać na boisku jednocześnie, co udowodnili w starciu z Southampton, mogłoby się wydawać, że był piłkarz RB Lipsk jest osobą, na którą Belg może wpływać niekorzystnie. Nie tylko ze względów taktycznych – nie można było wykluczyć, że RL9 na tyle przyćmi swojego kolegę z ataku, że ten po prostu skutecznie schowa się w jego cieniu i całkowicie zwinie skrzydła. Tymczasem Timo Werner pokazał, że utrzymuje się na powierzchni. Nie jak przypadkowa deska, a raczej boja, dzięki której można osiągnąć brzeg. Dzięki niezwykle ofensywnie nastawionemu 25-latkowi The Blues zdołali zejść na ląd i sięgnęli po trzy punkty.

Polacy w Premier League

Łukasz Fabiański (West Ham) – 90 minut i porażka w starciu z Brentfordem , cztery wybronione strzały

, cztery wybronione strzały Przemysław Płacheta (Norwich) – nie znalazł się w kadrze na pojedynek z Burnley

Jakub Moder (Brighton) – wybiegł w podstawowym składzie na mecz z Arsenalem (0:0) i w 78. minucie został zmieniony przez Alexisa Mac Allistera

(0:0) i w 78. minucie został zmieniony przez Alexisa Mac Allistera Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut i porażka w rywalizacji z Chelsea (1:3)

Mateusz Klich (Leeds) – znalazł się w wyjściowej jedenastce na potyczkę z Watfordem (1:0), opuścił boisko dopiero w doliczonym czasie gry