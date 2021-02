Sheffield United przegrało z Chelsea FC 1:2 (0:1) w meczu 23. kolejki Premier League. Gospodarze mieli swoje okazje, mogli pokusić się o urwanie choćby punktu, ale The Blues mieli przewagę i zasłużenie zgarnęli komplet punktów.

Ostatni niedzielny mecz Premier League dla obu zespołów miał inne znaczenie. Gospodarze potrzebują punktów jak tlenu w walce o utrzymanie, Chelsea po dwóch zwycięstwach z rzędu chciała podtrzymać passę i nie tracić kontaktu z czołową czwórką. Po przyjściu Thomasa Tuchela The Blues jeszcze nie przegrali i nie chcieli zaliczyć wpadki z ekipą, która pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie odniosła 12 stycznia. Sheffield United było skazywane na spadek, ale w niespełna miesiąc ekipa Chrisa Wildera zaliczyła trzy wygrane, pokazując, że nie składa broni. Szable pokonały między innymi Manchester United na Old Trafford (2:1).

Chcieli się postawić

Gospodarze zaczęli odważnie i już w 1. minucie stworzyli groźną sytuację pod bramką Edouarda Mendy’ego, ale Oliver Burke był nieskuteczny. Chelsea przeważała, miała inicjatywę, klepała, ale niewiele z tego wynikało. W 12. minucie Kevin Friend wskazał na rzut karny po faulu Bena Chilwella, ale po sprawdzeniu VAR okazało się, że zawodnik Sheffield był na spalonym i sędzia zmienił decyzję. Chelsea mogła mówić o sporym szczęściu, ponieważ ofsajd był minimalny.

Piłkarze The Blues po tych dwóch chwilach rozkojarzenia pozbierali się i do przerwy praktycznie nie dopuszczali rywali pod swoją bramkę. Sami długimi momentami nie schodzili z połowy przeciwnika, ale Aaron Ramsdale nie przeżywał jakiegoś wielkiego oblężenia.

Tuż przed przerwą wysiłki podopiecznych Thomasa Tuchela zostały nagrodzone. Timo Werner przytomnie odebrał do Masona Mounta na środek pola karnego, a ten płaskim strzałem przy słupku nie dał szans bramkarzowi. Chelsea objęła prowadzenie, a Mount został drugim najmłodszym piłkarzem w historii klubu, który zdobył 10 bramek w Premier League. Dokonał tego mając 22 lata i 28 dni. Lepszy od niego był tylko Arjen Robben (21 lat i 342 dni).

22y 28d – Aged 22 years and 28 days, Mason Mount is the second-youngest player to score 10 @premierleague goals for Chelsea, after only Arjen Robben (21y 342d). Star. pic.twitter.com/VF3vJS2CX2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021

Podanie do… bramki

Druga połowa zaczęła się świetnie dla gospodarzy, którzy już w 54. minucie zdołali doprowadzić do remisu, a właściwie uczynił to Antonio Rudiger. Trudno odgadnąć, o co chodziło obrońcy Chelsea, który po protopadłym podaniu rywali, właściwie je przedłużył obok wychodzącego Mendy’ego i skierował piłkę do bramki. Kuriozalny samobój, jakie rzadko się ogląda na takim poziomie. Niemiec pewnie byłby głównym winowajcą straty punktów przez gości, ale na ratunek pospieszył mu rodak. Timo Werner wpadł w pole karne, tam faulował go bramkarz rywali, a jedenastkę na gola zamienił Jorginho.

Goście wrócili na prowadzenie i nie oddali go już do końca spotkania. Thomas Tuchel mądrze zarządzał siłami swoich zawodników, jednocześnie dbając o korzystny wynik. Kwadrans przed końcem Timo Wernera zastąpił N’Golo Kante. Francuz oczywiście miał za zadanie wzmocnić środek pola i rozbijać potencjalne ataki przeciwników. Ci choć chcieli wyrównać, to nie potrafili. Zabrakło atutów i pomysłu, aby zaskoczyć po raz drugi Mendy’ego, a co za tym idzie, zdobyć choćby jeden punkt. Sytuacja Szabli jest trudna, z 11 punktami na koncie zamykają tabelę, ale jeżeli podtrzymają formę z ostatnich tygodni i będą potrafili wygrywać raz na dwa mecze, to mogą jeszcze sporo namieszać w Premier League.

W następnej kolejce Chelsea podejmie na Stamford Bridge Newcastle United, a Sheffield zmierzy się na wyjeździe z West Hamem, w którego barwach dobrą formę prezentuje Łukasz Fabiański.