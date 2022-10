fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter długo wyczekiwał swojego ligowego debiutu w roli trenera Chelsea. Pomimo sporych problemów zakończył się sukcesem, bowiem The Blues pokonali Crystal Palace 2-1. Anglik pozytywnie ocenił występ swoich podopiecznych.

Na początku września Graham Potter został nowym menedżerem Chelsea

W sobotę zadebiutował w nowej roli w meczu Premier League

Chelsea wygrała z Crystal Palace 2-1 po golu w 90. minucie spotkania

Potter dumny ze swojego nowego zespołu

Chelsea niespodziewanie zwolniła Thomasa Tuchela, a w jego miejsce zatrudniony został Graham Potter, który swoją renomę zbudował na świetnej pracy w Brighton. Anglik miał więcej czasu do przygotowania swojej nowej drużyny, bowiem dwa mecze londyńczyków w Premier League zostały przełożone.

W sobotę Potter poprowadził Chelsea dopiero po raz drugi, co było również debiutem w rozgrywkach ligowych. Wcześniej jego zespół zagrał tylko z Salzburgiem w Lidze Mistrzów. Wówczas zakończyło się podziałem punktów.

Chelsea szybko straciła bramkę z Crystal Palace, lecz konsekwentnie dążyła do zmiany rezultatu. Do wyrównania doprowadził Pierre-Emerick Aubameyang, a zwycięską bramkę tuż przed końcem spotkania zdobył rezerwowy Conor Gallagher.

Na pomeczowej konferencji Potter ocenił swoje debiutanckie zwycięstwo. Anglik był dumny z postawy zespołu, który obronną ręką wyszedł z niekorzystnej sytuacji.

– To miło sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym klubie. Jestem bardzo zadowolony z zawodników, straciliśmy bramkę w wyjazdowym meczu, mogliśmy więc wrócić z pustymi rękoma, mogliśmy użalać się nad sobą, ale tego nie zrobiliśmy. Naciskaliśmy, sprawiliśmy, że mecz był zacięty, sprawy mogły pójść w obydwie strony, to trudny teren na grę.

Jestem zachwycony Conorem Gallagherem. To było fantastyczne uderzenie. Ma wiele szacunku dla Crystal Palace, widać to było po jego reakcji, ale teraz jest zawodnikiem Chelsea, to dla nas wspaniały gol. Jestem zachwycony Conorem, zespołem i zmiennikami. Zawsze chcesz, żeby mieli wpływ na mecz, chcesz, żeby pokazali swoje rozczarowanie na boisku tym, że nie są w pierwszym składzie – mówi Potter.

