Graham Potter z Brighton, jeszcze dzisiaj może sfinalizować rozmowy z Chelsea. Właściciel londyńczyków kontaktował się też z pewnym Portugalczykiem.

Graham Potter ma zamienić Brighton na Chelsea

Sprawa ta jest już prawie przesądzona

Londyńczycy kontaktowali się jednak nie tylko z Anglikiem

Nowy trener Chelsea już praktycznie znany

Chelsea w środę sensacyjnie poinformowała, że Thomas Tuchel nie jest już jej trenerem. Decyzja o rozstaniu z Niemcem była zaskakująca dla kibiców, ale przemyślana przez The Blues. Londyńczykom od pewnego czasu współpraca z 49-latkiem nie układała się dobrze. Klub zapewne też mógł zrobić więcej, ponieważ dorzucił Tuchelowi więcej obowiązków związanych z transferami. Czasu się jednak nie cofnie, o czym wie Chelsea, która jest na dobrej drodze do zatrudnienia nowego szkoleniowca.

The Blues już w sobotnim meczu z Fulham poprowadzić ma Graham Potter, który dostał od Brighton zgodę na rozmowy z Chelsea. Ta jest też w kontakcie z Mewami w sprawie wypłaty odszkodowania za zatrudnienie Anglika. Rob Dorsett ze Sky Sports informuje, że rozmowy z nim nie zostały jeszcze sfinalizowane, choć są na dobrej drodze do podpisania kontraktu. Właściciel londyńczyków nie chciał pochopnie podejmować decyzji, więc nawiązał kontakt z Portugalczykiem Rubenem Amorinem, świetnie radzącym sobie opiekunem Sportingu. Jego wyniki zrobiły na Chelsea pozytywne wrażenie.

Ben Jacobs z CBS Sports zdradził, że The Blues od początku planowali skontaktować się z kilkoma kandydatami, zanim Potter podpisze kontrakt. Stąd też Todd Boehly odezwał się do Rubena Amorina. Ben Jacobs przekonuje, że umowa Pottera zostanie sfinalizowana dzisiaj. Właściciel Chelsea jest przekonany do Anglika. Ma on dostać w Londynie czas na zrealizowanie swojej wizji gry.

