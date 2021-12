Premier League: Bednarek pokonał Fabiańskiego – podsumowanie meczów 19. kolejki

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek (z lewej)

Wyniki 19. kolejki Premier League. 22 gole padły w czterech niedzielnych starciach w ramach Boxing Day. Przekonujące zwycięstwa zaliczyli przede wszystkim Man City i Arsenal. Tymczasem Jan Bednarek zdobył bramkę dla Southampton w starciu z West Ham United.

Szalony mecz na Etihad Stadium

Manchester City pokonał, ale nie bez kłopotów Leicester City. The Citizens do przerwy prowadzili z Lisami 4:0, ale to nie załamało zespołu Brendana Rodgersa. Leicester po przerwie rzuciło się do odrabiania strat. Ostatecznie jednak to Obywatele przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 6:3.

Arsenal z kolei rozprawił się z Norwich City Przemysława Płachety. Kanonierzy wygrali 5:0. Warto jednak zaznaczyć, że niezłe zawody spędził w szeregach ligowego outsidera reprezentant Polski, który spędził na boisku 75 minut. Emocji nie zabrakło również w starciu Westh Ham – Southampton. Święci wygrali 3:2, a jedno z trafień zaliczył Jan Bednarek, który uderzeniem głową pokonał Łukasza Fabiańskiego.

Wyniki meczów 19. kolejki Premier League

Manchester City – Leicester City 6:3 (4:0)

1:0 De Bruyne 5′

2:0 Mahrez 14′ (k.)

3:0 Gundogan 21′

4:0 Sterling 25′ (k.)

4:1 Maddison 55′

4:2 Lookman 59′

4:3 Iheanacho 65′

5:3 Laporte 69′

6:3 Sterling 87′

West Ham United – Southampton 2:3 (0:1)

0:1 Elyounoussi 8′

1:1 Antonio 49′

1:2 Ward-Prowse 61′ (k.)

2:2 Benrahma 64′

2:3 Bednarek 70′

Tottenham Hotspur – Crystal Palace 3:0 (2:0)

1:0 Kane 32′

2:0 Lucas Moura 34′

3:0 Son 74′

Norwich City – Arsenal FC

0:1 Saka 6′

0:2 Tierney 44′

0:3 Saka 67′

0:4 Lacazette 84′ (k.)

0:5 Smith Rowe 90+1′

Czytaj więcej: Man City – Leicester: festiwal goli na Etihad Stadium