Nietypowy pomysł Pochettino. W taki sposób buduje pewność siebie Mudryka

Mychajło Mudryk ma bardzo trudne początki w Chelsea. Reprezentant Ukrainy nie prezentuje formy na miarę potencjału oraz 80 milionów euro, które klub zapłacił zimą za jego transfer z Szachtara Donieck. Mauricio Pochettino, cytowany przez “Angielskie Espresso”, zdradził, że wymyślił niecodzienną zabawę zawodnikowi, aby zbudować jego pewność siebie.

– Z Mudrykiem bardzo lubię grać w “poprzeczki”. Zwykle uderzamy zza pola karnego. Niedawno podszedł do mnie i powiedział, że nie chce już więcej grać, ponieważ zawsze wygrywam. Odpowiedziałem, że dzieje się to przez to, że odnalazłem balans między odpowiednią jakością i wiarą. Mam 50 lat. Powiedziałem mu również, że wciąż jest młody i ma sporo czasu, aby poznać siebie – powiedział trener “The Blues”.

– We wtorek pierwszy raz zremisowaliśmy w tej konkurencji, ponieważ dotychczas wygrywałem. To odpowiedni moment, aby uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Jeżeli bowiem się na to nie zdecyduje, to niewymownie ciężko będzie znaleźć wspomniany balans między talentem i wiarą – dodał Pochettino.

Mudryk do tej pory rozegrał w koszulce Chelsea 21 spotkań. Ukraińskiemu skrzydłowemu nie udało się jeszcze strzelić gola, ale zdołał dwukrotnie zanotować asystę.

