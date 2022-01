Pochettino czeka na telefon z Old Trafford. Zidane łączony z PSG

Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino i Zinedine Zidane

W Manchesterze United nadal jest daleko od ideału. Ralf Rangnick zmaga się z poważnym kryzysem, a do tego spora grupa piłkarzy podważyła metody pracy trenera. Tymczasem angielskie media wróżą ciekawy zwrot akcji na koniec sezonu. Według The Sun Mauricio Pochettino czeka na telefon z Old Trafford, natomiast RMC Sport podaje o dużym zainteresowaniu PSG Zinedinem Zidanem.

Ralf Rangnick nie będzie dłużej trenerem United niż do końca sezonu

Daily Mail uważa, że Mauricio Pochettino chętnie przyjąłby ofertę pracy z Old Trafford

PSG nie będzie tęsknić za Argentyńczykiem, ponieważ na radarze paryżan znalazł się Zinedine Zidane

Pochettino odmieniłby grę Czerwonych Diabłów?

Ralf Rangnick przejął stery w Man Utd, ponieważ Ole Gunnar Solskjaer nie był w stanie wyciągnąć z drużyny całego potencjału. W dodatku część graczy było skonfliktowanych z Norwegiem. Dlatego Glazerowie postawili na doświadczonego trenera, więc Ralf Rangnick zjawił się w mieście. Szkoleniowiec ma jednak poważne problemy wychowawcze w drużynie Czerwonych Diabłów. Z szatni wciąż dochodzą głosy niezadowolenia ze strony piłkarzy, a spora ich grupa poprosiła również o transfer już w zimowym okienku.

Dziennikarze The Sun są przekonani, że Rangnick nie będzie chciał być dłużej menadżerem Man Utd niż do końca sezonu. Stąd dziennik łączy Mauricio Pochettino z powrotem do Premier League. Nie ma już mowy o angażu w Tottenhamie, jednak Argentyńczyk już po zwolnieniu Solskjaera, przymierzany był do pracy na Old Trafford.

Mauricio Pochettino waiting on Man Utd's call with Ralf Rangnick under pressure. #MUFC https://t.co/U1OdO9gaLc pic.twitter.com/kNep4PIlnR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 6, 2022

Opiekunowi PSG zarzuca się brak odpowiednich metod pracy z największymi gwiazdami klubu. Co więcej, dla katarskich właścicieli rozczarowujący był wynik z poprzedniej ligowej kampanii. Jeżeli na wiosnę drużyna nie wygra Ligi Mistrzów, 49-latek wyleci z hukiem z Parc des Princes.

Zidane lekiem na brak sukcesów PSG

Wygląda na to, że działacze Paris Saint-Germain nie będą tęsknić za Pochettino, gdyby ten opuścił stolicę. Daniel Riolo ze stacji radiowej RMC Sport, pierwszy podał, że do Francji leci Leo Messi. Teraz dziennikarz wspomniał na jednej z audycji o sporym zainteresowaniu paryżan usługami Zinedine’a Zidane’a, który od czasu rozstania z Realem Madryt pozostaje bez pracy.

¡Zinedine Zidane será el próximo director técnico del @PSG_espanol! 😱



Reportes de RMC indican que Zidane se convertirá en el nuevo entrenador de los parisinos a partir de la próxima temporada, pase lo que pase pic.twitter.com/aAcnScw5gZ — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 7, 2022

Według pracownika RMC Sport, szefostwo PSG nie jest w najlepszych relacjach z Pochettino. Argentyńczyk miał za plecami działaczy szukać ucieczki do Anglii, choć później zdementował wszystkie plotki.

Z racji na pochodzenie Zidane’a. 49-latek urodził się w Marsylii, więc trudno jest jednak mówić o takim scenariuszu, kiedy zacząłby trenować paryską drużynę. Wszystko przez gorące relacje kibiców obu klubów, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą między sobą wojnę. Eksperci dodaję jeszcze, że taki ruch może skreślić Zidane’a na długo we francuskiej piłce, a przecież marzy o przejęciu reprezentacji.

